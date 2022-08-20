«Прокуратура сразу же завела уголовное дело на Лукашенко» 1 20.08.2022, 8:56

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Как будущий диктатор руководил самым убыточным совхозом в Шкловском районе.

Журналисты zerkalo.io вспомнили, как Лукашенко руководил белорусским совхозом во времена БССР.

Мечта о колхозе

Возглавить колхоз Лукашенко мечтал долгие годы. Впервые вслух он озвучил ее, как минимум, на закате брежневского «застоя».

«В конце 1979 года [я] работал в Могилеве секретарем обкома партии по сельскому хозяйству. Шло совещание в Шклове, и первый секретарь райкома Вера Костенко подвела ко мне Лукашенко, молодого еще, но уже прилично лысеющего, и представила: дескать, вот он хочет быть председателем колхоза», — вспоминал в мемуарах «Работа над ошибками» Василий Леонов.

В советские времена Леонов сделал блестящую карьеру, став первым секретарем Могилевского обкома партии. Лукашенко назначил его министром сельского хозяйства, а затем посадил, обвинив в причастности к убийству начальника Службы контроля президента по Могилевской области Евгения Миколуцкого (что так и не было доказано). В 1999-м Леонов получил четыре года колонии: его признали виновным во взяточничестве и присвоении государственного имущества. В 2000-м бывшего чиновника освободили. Сам Леонов считал это дело сфабрикованным.

К моменту разговора с Леоновым Лукашенко окончил исторический факультет Могилевского пединститута, отслужил два года инструктором политотдела в пограничных войсках КГБ и был ответственным секретарем Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание».

«После короткой беседы я спросил у претендента: «А кто вы по специальности?» — «Учитель». — «А почему не хотите работать в своей сфере, по профессии?» — «Я родился в деревне и хочу руководить хозяйством». — «Тогда Вам нужно закончить сельхозинститут и получить специальное образование. А пока я не вижу необходимости человека, никак не связанного с сельским хозяйством, ставить сразу руководителем», — вспоминал Леонов.

«Хорошо, я буду учиться», — сказал Лукашенко. Приблизительно через полгода он поступил в Горецкую сельхозакадемию на заочное отделение. О серьезности учебы говорить сложно. Из трех лет «заочки» два пришлись на второй срок службы в армии (замполитом в танковой роте). В 1982-м Лукашенко демобилизовался и получил диплом по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».

С учетом настойчивых просьб Шкловского райкома партии (в районе был дефицит работников) и самого Лукашенко его все-таки назначили зампредседателя колхоза — секретарем парткома в колхоз имени Ленина, расположенный около Шклова. Там его проверили в деле. Как писал тот же Леонов, практиковалась следующая вещь: летом в разгар работ руководителя отправляли в отпуск, после чего смотрели, как поведет себя заместитель. Лукашенко этот экзамен выдержал. «Обстановкой в колхозе он владел. Я вернулся в Могилев и доложил: можно попробовать», — отмечал в мемуарах чиновник.

Худший в стране? Нет, в районе

В 1987-м Лукашенко назначили директором. Правда, не колхоза, а совхоза, носившего название «Городец» (расположен в одноименном агрогородке Шкловского района).

«В совхозе — государственном сельхозпредприятии — свободы, конечно, поменьше, чем в колхозе. Зато никакой тебе коллегиальности, никакой пусть даже формальной подотчетности общему собранию колхозников. Тебя назначили — и ты руководишь, подотчетный лишь тем, кто тебя назначил», — писал Александр Федута в книге «Лукашенко. Политическая биография».

Все исследователи единодушны: нового директора отправили в отстающее предприятие.

«Во всем Советском Союзе было только два убыточных хозяйства, одно из них — мое», — заявил Лукашенко американскому историку Григорию Иоффе.

Слова про состояние совхоза подтверждали и местные жители.

И все же разговор об одном из самых убыточных хозяйств Союза — огромное преувеличение. «Городец» традиционно считался «лежачим» совхозом: предшественник Лукашенко отработал в нем десять лет, не добившись серьезных изменений», — вспоминал Леонов, даже назвавший предприятие «пожалуй, самым отстающим в Шклове». Но речь шла о районе, но никак не обо всем Советском Союзе.

«Никто и не собирался предлагать Лукашенко хорошее, передовое хозяйство — даже если бы вдруг кого-то забрали на повышение, и освободилась вакансия. У меня всегда была настороженность: если человек просится на должность, сначала проверь, на что он способен. Вот и в данном случае: просишься — испробуй на отстающем участке», — признавался партийный секретарь.

«Прокуратура сразу же завела уголовное дело»

Во время работы директором Лукашенко попал в скандал. «С Лукашенко произошла некрасивая история — приехал в бригаду и избил абсолютно трезвого тракториста [Бондуркова], избил жестоко — сапогами», — вспоминал Василий Леонов.

Сам экс-глава колхоза признавал факт избиения. Но трактовал все по-своему. В интервью Григорию Иоффе он заявил, что нашел около деревни в овраге трактор, двигатель которого даже не был заглушен:

«Я залез в этот трактор, вырулил его из оврага и сам чуть не перевернулся. Затем я вырулил трактор на ровную поверхность, заглушил двигатель, вернулся в машину. Заезжаю в деревню: сидят три человека и среди них этот Бондурков, пьяный вдрабадан. <…> У меня в жилах кровь закипела, когда я все это увидел. Я вообще бардака терпеть не могу. <…> Я спрашиваю его: „<…>, где ты бросил трактор? Это же ты его просил“. В ответ он выругался матом. Ну, я мужик здоровый, и я был еще сильнее тогда. А он ко мне подскакивает, чтобы порисоваться перед друзьями. Ну, вот он ко мне подскочил, я его взял за груди, он поддатый сильно был. Еще и при свидетелях. Если бы один на один, точно бы по-мужски… А так я его взял и бросил, и он кувырком с этой горы с песком полетел. Завернулся, руки отряхнул и пошел».

Но в эту версию слабо верится. Журналист Анатолий Гуляев, тогда собкор главной аграрной газеты СССР «Сельская жизнь» рассказывал о своем расследовании Александру Федуте (цитата по книге последнего):

«Против него возбудили уголовное дело за избиение механизатора. Он ко мне приехал домой: вот эти партократы, они хотят свести со мной счеты. Я спрашиваю: «Саша, ты бил этого механизатора?» — «Нет, не бил» <…> Поехали в Шклов в больницу — там врачиха была, не помню, как зовут. Она выдала справку механизатору о побоях. <…> Я вышел от врачихи и попросил: «Саша, чтобы я знал, как себя вести, скажи: ты его бил или нет?» — «Нет, не бил» <…> Я попросил, чтобы бригадир мне собрал местных механизаторов на машинном дворе <…> Я показываю: «Не для печати. Вот выключил диктофон — ничего не записываю». Они говорят: «Ну, если не для печати, то и меня бил, и меня бил, и меня…» Оказалось, что из двенадцати человек восемь человек он бил тоже. Я вышел оттуда. «Саша, ты же мне только что говорил, что не бил!?» Он говорит: «Вот какие люди, сволочи. Я им столько хорошего сделал, а они не могут забыть, как пару раз не сдержался».

Но несмотря на обман Гуляев все же поддержал Лукашенко.

«Прокуратура сразу же завела уголовное дело. <…> Дело было <…> вынесено на сессию райсовета, депутатом которого был Лукашенко. <…> Гуляев приехал на сессию и своим авторитетом сильно поддержал Лукашенко. Тем более, что и среди депутатов было немало лукашенковских коллег — руководителей хозяйств, которые и за собой знали подобные грешки. А прокурор области Николаев просто не стал передавать дело ни в республиканскую прокуратуру, ни на рассмотрение областного совета», — вспоминал Леонов.

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