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Военный эксперт: На аэродроме «Зябровка» в Беларуси будут новые «сюрпризы»

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  • 20.08.2022, 9:50
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Военный эксперт: На аэродроме «Зябровка» в Беларуси будут новые «сюрпризы»

Предыдущие взрывы были не случайны.

Недавние взрывы на аэродроме «Зябровка» в Беларуси российские власти объяснили тем, что произошел «несчастный случай» с военной техникой, взорвавшейся в результате неисправности. Однако, по версии некоторых военных экспертов, инцидент произошел благодаря действиям белорусских партизан. Одним из сторонников этой теории является Олег Жданов, который предположил, что в ближайшее время взрывы в Зябровке могут повториться.

По его словам, местные жители, проживающие неподалеку от аэродрома, утверждают, что там произошел не один, а целых восемь взрывов. Это ставит под сомнение официальную версию российских и белорусских военных.

«Вполне вероятно, что вновь будет нарушение мер пожарной безопасности, как, кстати, уже было в Зябровке... В конечном итоге они сказали, что взорвался танк... Но местные жители говорят, что ударов было восемь. Думаю, существует вероятность, что такие «несчастные случаи» в Зябровке могут произойти снова», – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ВСУ не могут наносить удары по скоплению вражеской техники на территории Республики Беларусь, поскольку это будет расцениваться как агрессия против страны, с которой Украина сохраняет дипломатические отношения.

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