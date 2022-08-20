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Потери России в войне c Украиной приближаются к 45 тысячам

  • 20.08.2022, 10:31
Потери России в войне c Украиной приближаются к 45 тысячам

Больше всего оккупантов за сутки ликвидировали на Донецком направлении.

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 44900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1907 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4212 (+17) ед,

артиллерийских систем - 1018 (+2) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 141 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8),

крылатые ракеты - 190 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед,

специальная техника / special equipment - 97 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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