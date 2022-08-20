Потери России в войне c Украиной приближаются к 45 тысячам
- 20.08.2022, 10:31
Больше всего оккупантов за сутки ликвидировали на Донецком направлении.
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:
личного состава - около 44900 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1907 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 4212 (+17) ед,
артиллерийских систем - 1018 (+2) ед,
РСЗО - 266 (+0) ед,
средства ПВО - 141 (+0) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 197 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8),
крылатые ракеты - 190 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед,
специальная техника / special equipment - 97 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.