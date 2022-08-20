В Испании найден фантастический памятник эпохи мегалита
- 20.08.2022, 10:37
Ученые обнаружили более пяти сотен стоячих камней.
На юге Испании был обнаружен огромный мегалитический комплекс из более чем 500 стоячих камней, который может стать одним из крупнейших в Европе.
Камни были обнаружены на участке земли в Уэльве, провинции, примыкающей к самой южной части границы Испании с Португалией, недалеко от реки Гвадиана, сообщает Techinsider.
Земля площадью около 600 гектаров была предназначена для выращивания авокадо. Но прежде чем выдать разрешение, региональные власти запросили исследование в свете возможного археологического значения этого места и выявили наличие камней.
«Это самая большая и самая разнообразная коллекция стоячих камней, сгруппированных вместе на Пиренейском полуострове», — заявил Хосе Антонио Линарес, исследователь из Университета Уэльвы и один из трех руководителей проекта.
По его словам, вполне вероятно, что самые старые стоячие камни на участке Ла-Торре-Ла-Жанера были возведены во второй половине шестого или пятого тысячелетия до нашей эры. «Это крупный мегалитический памятник в Европе», — сказал он.
На локации ученые обнаружили большое количество различных типов мегалитов, в том числе стоячие камни, дольмены, курганы, гробовые каменные ящики, называемые ящиками, и различные ограждения. «Наиболее распространенной находкой были стоячие камни, 526 из которых все еще стоят или лежат на земле», — сообщают исследователи в статье, опубликованной в Trabajos de Prehistoria. Высота камней составляет в среднем от одного до трех метров.
«Одним из самых поразительных моментов было обнаружение таких разнообразных мегалитических элементов, сгруппированных вместе в одном месте, и то, насколько хорошо они сохранились», — уверяет Примитива Буэно, содиректор проекта и профессор предыстории в Университете Алькала недалеко от Мадрида.
Ученые заявляют, что на участке представлены все типы мегалитических комплексов: выравнивания, кромлехи и дольмены. Выравнивание представляет собой линейное расположение вертикально стоящих камней вдоль общей оси, в то время как кромлех — это каменный круг, а дольмен — разновидность мегалитической гробницы, обычно состоящей из двух или более стоячих камней с большим плоским «замковым камнем» наверху.
Кстати, в Карнаке на северо-западе Франции, одном из самых известных мегалитических памятников в мире, насчитывается около 3000 стоячих камней.
По словам исследователей, большинство менгиров были сгруппированы в 26 рядов и два кромлеха, оба расположены на вершинах холмов с четким видом на восток для наблюдения за восходом солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни весеннего и осеннего равноденствия.
Многие камни зарыты глубоко в землю. Их нужно будет тщательно раскопать, и работы уже запланированы до 2026 года, но «между кампанией этого года и началом следующего года будет часть участка, которую можно будет посетить», — отметила Буэно.