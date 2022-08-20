В Испании найден фантастический памятник эпохи мегалита 20.08.2022, 10:37

Фото: José Antonio Linares-Catela et al., Trabajos de Prehistoria, 2022

Ученые обнаружили более пяти сотен стоячих камней.

На юге Испании был обнаружен огромный мегалитический комплекс из более чем 500 стоячих камней, который может стать одним из крупнейших в Европе.

Камни были обнаружены на участке земли в Уэльве, провинции, примыкающей к самой южной части границы Испании с Португалией, недалеко от реки Гвадиана, сообщает Techinsider.

Земля площадью около 600 гектаров была предназначена для выращивания авокадо. Но прежде чем выдать разрешение, региональные власти запросили исследование в свете возможного археологического значения этого места и выявили наличие камней.

«Это самая большая и самая разнообразная коллекция стоячих камней, сгруппированных вместе на Пиренейском полуострове», — заявил Хосе Антонио Линарес, исследователь из Университета Уэльвы и один из трех руководителей проекта.

По его словам, вполне вероятно, что самые старые стоячие камни на участке Ла-Торре-Ла-Жанера были возведены во второй половине шестого или пятого тысячелетия до нашей эры. «Это крупный мегалитический памятник в Европе», — сказал он.

На локации ученые обнаружили большое количество различных типов мегалитов, в том числе стоячие камни, дольмены, курганы, гробовые каменные ящики, называемые ящиками, и различные ограждения. «Наиболее распространенной находкой были стоячие камни, 526 из которых все еще стоят или лежат на земле», — сообщают исследователи в статье, опубликованной в Trabajos de Prehistoria. Высота камней составляет в среднем от одного до трех метров.

«Одним из самых поразительных моментов было обнаружение таких разнообразных мегалитических элементов, сгруппированных вместе в одном месте, и то, насколько хорошо они сохранились», — уверяет Примитива Буэно, содиректор проекта и профессор предыстории в Университете Алькала недалеко от Мадрида.

Ученые заявляют, что на участке представлены все типы мегалитических комплексов: выравнивания, кромлехи и дольмены. Выравнивание представляет собой линейное расположение вертикально стоящих камней вдоль общей оси, в то время как кромлех — это каменный круг, а дольмен — разновидность мегалитической гробницы, обычно состоящей из двух или более стоячих камней с большим плоским «замковым камнем» наверху.

Кстати, в Карнаке на северо-западе Франции, одном из самых известных мегалитических памятников в мире, насчитывается около 3000 стоячих камней.

По словам исследователей, большинство менгиров были сгруппированы в 26 рядов и два кромлеха, оба расположены на вершинах холмов с четким видом на восток для наблюдения за восходом солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни весеннего и осеннего равноденствия.

Многие камни зарыты глубоко в землю. Их нужно будет тщательно раскопать, и работы уже запланированы до 2026 года, но «между кампанией этого года и началом следующего года будет часть участка, которую можно будет посетить», — отметила Буэно.

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