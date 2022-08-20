Возле аэропорта в Сочи вспыхнул мощный пожар

Возле аэропорта в Сочи вспыхнул мощный пожар3
- 20.08.2022, 11:07
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Несколько улиц в российском городе затянул густой черный дым.
В российском городе Сочи возле международного аэропорта в субботу, 20 августа, вспыхнул мощный пожар. Несколько улиц затянул густой черный дым, передает «Главред».
Фото и виде с места инцидента опубликовал Telegram-канал Сочи онлайн. Отмечается что, в районе улиц Взлётная и Ромашек, возможно, горят гаражи. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.
В управлении МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар произошел не на территории аэропорта.
«В том районе произошло возгорание хозяйственного сооружения, пожар уже локализован, информация уточняется», - заявили в ведомстве.
На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.