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Возле аэропорта в Сочи вспыхнул мощный пожар

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  • 20.08.2022, 11:07
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Возле аэропорта в Сочи вспыхнул мощный пожар

Несколько улиц в российском городе затянул густой черный дым.

В российском городе Сочи возле международного аэропорта в субботу, 20 августа, вспыхнул мощный пожар. Несколько улиц затянул густой черный дым, передает «Главред».

Фото и виде с места инцидента опубликовал Telegram-канал Сочи онлайн. Отмечается что, в районе улиц Взлётная и Ромашек, возможно, горят гаражи. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар произошел не на территории аэропорта.

«В том районе произошло возгорание хозяйственного сооружения, пожар уже локализован, информация уточняется», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

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