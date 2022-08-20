В деревне под Минском на продажу выставили огромный особняк за $1,3 миллиона 18 20.08.2022, 11:34

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Журналисты узнали, что находится внутри.

В деревне Губичи на берегу Дубровенского водохранилища на продажу выставили особняк за 1,3 млн долларов. Смотрим, как выглядит этот дом на 632 квадратных метра, пишет realt.by.

Деревня Губичи находится в 17 километрах от МКАД. Она находится на противоположном от Раубичей берегу Дубровенского водохранилища.

Здесь на улице Зеленой на продажу выставили трехэтажный особняк на 632 квадратных метра. Вот это место на карте:

Дом построен из блоков в 2012 году. В особняке много комнат, а также санузлы на каждом этаже. Кроме того, тут две кухни, кабинет, сауна, спортзал и бильярдная комната.

В доме есть все коммуникации. Отопление — центральное газовое.

В доме также есть гараж для двух машин.

Площадь участка — 15,7 сотки. На нем сделан ландшафтный дизайн.

Дом стоит на холме, поэтому из него хорошо видно Дубровенское водохранилище.

Его цена — 1,3 млн долларов. Но в объявлении сказано, что продавцы очень лояльны и готовы к диалогу.

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