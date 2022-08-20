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«Кто здесь клоун?»: террорист Гиркин жестко прошелся по Путину

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  • 20.08.2022, 11:38
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«Кто здесь клоун?»: террорист Гиркин жестко прошелся по Путину

Экс-главарь боевиков «ДНР» сравнил президента РФ с его противником.

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина, пишет «Главред».

В пример ему он поставил президента Украины Владимира Зеленского, которого ненавидит и желает ему смерти.

По его словам, именно бывший комик проявил себя в войне лучше, чем Путин.

«Пан Зеленский никуда не удрал, в бункер не спрятался, объявил, запустил и провел всеобщую мобилизацию, добился массированных поставок оружия от НАТО, «вокруг пальца» обвел кремлевских партнеров с «деэскалацией» (получив многое и не выполнив со своей стороны ничего), твердо и уверенно объявил о целях войны и столь-же твердо об условиях переговоров о перемирии», - расхвалил Зеленского Гиркин.

А вот о президенте России у террориста сложилось совсем другое мнение.

«А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны раззолоченные петухи по-прежнему играются в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров...Вот и спрашивается: «А кто здесь клоун?», - резюмировал Гиркин.

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