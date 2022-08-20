закрыть
20 августа 2022, суббота, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В крупнейшем угольном бассейне России из-за санкций остановили добычу

  • 20.08.2022, 11:55
  • 1,558
В крупнейшем угольном бассейне России из-за санкций остановили добычу

Экономика Кемеровской области РФ оказалась на грани коллапса.

Санкции Евросоюза, вступившие в силу в начале августа, поставили на грань коллапса экономику Кемеровской области - главного в России центра добычи угля, пишет finanz.

Из-за эмбарго ЕС, закрывшего для российских угольщиков ключевой рынок сбыта, компании вынуждены сворачивать добычу в Кузнецком угольном бассейне - одном из крупнейших месторождений мира с суммарными запасами почти 90 млрд тонн.

Несколько угольных разрезов, где уголь добывается открытым способом, временно приостановили его выемку, сообщили ТАСС в правительстве Кемеровской области. Это разрез «Кузнецкий Южный», ООО «Разрез Задубровский Новый», ООО «Разрез Киселевский», АО «Поляны».

Компании снижают планы по добыче, поскольку переориентировать потоки в Азию оказалось сложно. Пропускная способность Восточного полигона РЖД «существенно ограничена», сообщил представитель областного правительства.

На Кемеровскую область приходится 60% российской добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля.

После августа в области будет «самая жесткая ситуация», говорит специалист по региональной экономике, профессор МГУ Наталья Зубаревич: из-за потери рынка компании будут вынуждены держать сотрудников на неполной занятости (уволить их сложно) или отправлять в отпуска без сохранения содержания.

Всего на угольных предприятиях Кузбасса трудятся 91 тысяча человек, при этом 20% трудоспособного населения региона проживают в моногородах, подсчитали эксперты Центра стратегических разработок. Крупнейшие из них - угольные, построенные вокруг предприятий главных компаний отрасли («Распадская», ОАО Междуречье, ОАО Южный Кузбасс).

«Уведомления от угледобывающих предприятий о сокращении работников в связи с возможным снижением добычи угля в региональное министерство угольной промышленности не поступали», - заявили ТАСС в региональном правительстве.

Но это лишь вопрос времени. Работников держат «в простое», и это может продолжаться до конца года - тогда станут понятны реальные масштабы угрозы рынку труда, предупреждает Зубаревич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников