В крупнейшем угольном бассейне России из-за санкций остановили добычу 20.08.2022, 11:55

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Экономика Кемеровской области РФ оказалась на грани коллапса.

Санкции Евросоюза, вступившие в силу в начале августа, поставили на грань коллапса экономику Кемеровской области - главного в России центра добычи угля, пишет finanz.

Из-за эмбарго ЕС, закрывшего для российских угольщиков ключевой рынок сбыта, компании вынуждены сворачивать добычу в Кузнецком угольном бассейне - одном из крупнейших месторождений мира с суммарными запасами почти 90 млрд тонн.

Несколько угольных разрезов, где уголь добывается открытым способом, временно приостановили его выемку, сообщили ТАСС в правительстве Кемеровской области. Это разрез «Кузнецкий Южный», ООО «Разрез Задубровский Новый», ООО «Разрез Киселевский», АО «Поляны».

Компании снижают планы по добыче, поскольку переориентировать потоки в Азию оказалось сложно. Пропускная способность Восточного полигона РЖД «существенно ограничена», сообщил представитель областного правительства.

На Кемеровскую область приходится 60% российской добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля.

После августа в области будет «самая жесткая ситуация», говорит специалист по региональной экономике, профессор МГУ Наталья Зубаревич: из-за потери рынка компании будут вынуждены держать сотрудников на неполной занятости (уволить их сложно) или отправлять в отпуска без сохранения содержания.

Всего на угольных предприятиях Кузбасса трудятся 91 тысяча человек, при этом 20% трудоспособного населения региона проживают в моногородах, подсчитали эксперты Центра стратегических разработок. Крупнейшие из них - угольные, построенные вокруг предприятий главных компаний отрасли («Распадская», ОАО Междуречье, ОАО Южный Кузбасс).

«Уведомления от угледобывающих предприятий о сокращении работников в связи с возможным снижением добычи угля в региональное министерство угольной промышленности не поступали», - заявили ТАСС в региональном правительстве.

Но это лишь вопрос времени. Работников держат «в простое», и это может продолжаться до конца года - тогда станут понятны реальные масштабы угрозы рынку труда, предупреждает Зубаревич.

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