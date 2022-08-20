Полковник ВСУ: Русские силы зажаты в огневом котле, им нечем ответить 1 20.08.2022, 12:16

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Военный летчик-инструктор рассказал о ситуации на линии фронта.

Линия фронта от юга до севера Украины уже месяц-полтора остается статической. Однако оккупационные войска продолжают попытки наступления на Донецком направлении, идут активные бои в Песках, Марьинке и в направлении Бахмута. В последнее время рашисты активно обстреливают Харьков и усиливают свою группировку на этом направлении. В свою очередь украинская армия активно уничтожает военные объекты противника в Белгородской области, Крыму, на Донбассе и Херсонщине.

Что сейчас происходит на линии фронта и как россияне могут ответить на «бавовну», которую все чаще им устраивают ВСУ - в эфире «Апостроф TV» рассказал полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор, военный советник главы Донецкой области в 2014 году Роман Свитан.

– Линия фронта пока остается неизменной, однако активные бои идут в Песках и в районе Бахмута. На сколько вы видите, стабилизировалась ли линия фронта, или на отдельных направлениях она все еще динамична?

– Последний месяц-полтора линия фронта практически не двигается, но позиционные бои идут почти вдоль всей линии в 1000 км. Есть несколько направлений, где перед российскими войсками стоит задача выполнить хоть какой-то минимум. Это район Донецка, там россияне выполняют наступательные действия в районе Песок и Марьинки.

По их задумке они должны отодвинуть линию фронта от Донецка, чтобы украинские войска не смогли артиллерией доставать до города. Для выполнения этой задачи им нужно как минимум взять Авдеевку. В лоб взять ее они не могут, не хватает сил и средств, поэтому они ее обходят с севера и юга. С юга – Пески, там они перемололи практически всю нашу линию фронта, нам пришлось отойти от поселка, оставив их под огневым контролем. Российские войска дальше продвинуться не могут, так как наши войска стоят на второй линии и уверенно ее держат. Сейчас Пески используются для уничтожения российских войск, там образовался интересный плацдарм, благодаря которому мы можем их очень хорошо обстреливать с нашей артиллерии.

Второй пункт – Бахмут, его они взять тоже не могут, город очень хорошо укреплен. В принципе, брать они его и не будут, они пытаются его обойти с восточной стороны, чтобы попробовать окружить нашу группировку в районе Северска. Но и там у нас все хорошо укреплено и взять Северск россияне не могут. Поэтому они выполняют маневр, связанный со взятием нашей группировки в полуокружение или огневой мешок, как это называется.

– Институт изучения войны сообщает, что российские военные пытаются улучшить тактическое положение в Горловке. По вашему мнению, они пытаются захватить трассу, находящуюся на западе города? Как можно оценить эти действия, учитывая, что бои также идут неподалеку в Кодеме и Зайцевом?

– Это как раз движение от Горловки в сторону Бахмута. Чтобы подвинуть линию фронта, они выходят с юга на север, пытаются, по крайней мере. Но там стоят наши укрепрайоны, которые держатся с 2014-2015 годов и россиянам очень сложно их пробить. Их движения купируются очень успешно.

По Горловке также наносятся удары украинскими войсками, по центрам принятия решений, по складам, по местам хранения техники. И дальность действия нашей артиллерии такова, что мы можем накрывать практически всю Горловку. Поэтому у россиян также стоит задача отодвинуть нас от города, чтобы обезопасить свои логистические моменты от наших ударов.

– В последние несколько дней оккупанты собрали немало сил, чтобы взять штурмом Марьинку. Почему она им так необходима сейчас, есть ли какая-то тактическая важность этого города?

– Для того, чтобы хоть как-то отодвинуть линию фронта километров на 15-20 от Донецка, россиянам нужно разбить нашу группировку в Марьинке. Но выполнить эту задачу в лоб они не смогли, так как там находятся наши укрепрайоны, поэтому сейчас они пытаются обойти город с юго-запада. Этим объясняется, почему сегодня утром активизировались танковые бои в районе Угледара, они хотят зайти с тыла. Но там тоже стоят наши войска, есть хорошая водная преграда, и пробиться к Марьинке через Угледар они не смогут.

– На Харьковском направлении противник усилил свою группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. О чем говорят эти действия врага? Как вы вообще оцениваете ситуацию в этом направлении?

– Россияне ждут нашего наступления практически на всей линии фронта. Так как они не знают замысла верховного главнокомандования, они готовятся практически на каждом километре фронта, укрепляются, исходя из тех сил и средств, которые у них есть.

Увеличение БТГ – одна, две, три – погоды не делают. Но они как-то их находят, комплектуют, стараются уменьшить рыхлость фронта в некоторых местах и увеличить плотность войск.

Подтягивание и разворачивание средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что они готовятся к нашему наступлению еще и с воздуха. Средства РЭП в основном прикрывают объекты уровня противовоздушной обороны.

То, что в последнее время активизировались обстрелы Харькова, притом обстрелы мирных, спальных районов города, связаны с теми переговорами, которые проводил Зеленский во Львове с Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. Возможно, россияне хотели принудить наше руководство к принятию каких-то пораженческих мер и решений в пользу РФ. Это чистый шантаж, они увеличивают огневое поражение тех городов, до которых могут дотянуться - это Харьков, Николаев, Бахмут и Славянск.

– Что касается южного направления, украинская армия сильно повредила те мосты, коммуникации, которые соединяют российские войска по обеим берегам реки Днепр на Херсонщине. Насколько это сковывает действия россиян, и действительно ли тяжелая техника противника уже не может свободно передвигаться с одного берега на другой?

– После того, как ВСУ повредили и привели в негодность все три моста на Херсонщине, российские войска не могут перебрасывать тяжелую технику и уже перестали это делать. Пробуют навести понтонные переправы, но у них не получается. И пытаются перебросить несколько барж тяжелой техники с левого на правый берег. Но возможности переброски этой техники с помощью барж или понтонных переправ несоразмерны с теми, которые потребуются россиянам на правом берегу.

Поэтому правобережная группировка, которая фактически оказалась в огневом котле, с каждым днем теряет свой боевой потенциал, практически полностью потерян наступательный потенциал. В последнее время все их атакующие действия купируются, подсекаются, в том числе, и нашей авиацией.

В принципе, в течении ближайшего времени могут быть проведены наступательные действия нашим силами как на правом, так и на левом берегу Херсонской области. Противник будет к этому готовится, но на переброске тяжелой техники уже можно поставить крест, потому что украинская артиллерия не допустит выполнения этой задачи.

– Накануне раздавались взрывы в Керчи, на аэродроме Бельбек, в Белгородской области, в Новой Каховке. Как на это могут реагировать россияне, к чему нам готовиться, и к чему оккупанты могут прибегнуть 24 августа?

– Ответить на те мероприятия, которые проводит украинская армия по деоккупации юга Украины и Крыма, они практически ничем не могут. Ядерным оружием они точно отвечать не будут, россиянам объяснили, что даже разговоры о применении ядерного оружия закончатся плохо для них самих. Поэтому на ядерной угрозе можно поставить крест.

Отвечать напрямую они не будут. Сейчас практически по всей линии фронта россияне ждут нашего наступления. В некоторых местах уже среди них развиваются панические настроения, потому что понимают, что в тех точках, по которым будет принято решение, украинские войска пробьют брешь. И с тем усилением, а резервы у нас есть, мы эту брешь расширим и в первом броске можем пробиться до 25-30 км вглубь фронта. Поэтому российские войска сейчас находятся в депрессивном состоянии практически по всей линии фронта.

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