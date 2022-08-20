Лукашисты отправляют своих людей на «суды» в «ДНР» 4 20.08.2022, 12:01

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Денис Пушилин

Еще одно преступление диктаторского режима в Беларуси.

В самопровозглашенной «ДНР» обещают присутствие «наблюдателей» из Беларуси, Сирии и России на «суде» над иностранными добровольцами, воевавшими на стороне Украины. Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил руководитель этого образования Денис Пушилин.

Если верить Пушилину, белорусский режим подтвердил готовность прислать своих наблюдателей, хотя официально сепаратистские образования на территории Украины пока и не признал.

Пушилин отметил, что первое заседание «суда» над группой военных с иностранным гражданством в «ДНР» состоялось 15 августа. Судили пять человек — граждан Хорватии, Швейцарии, Великобритании.

Не исключено, что этих людей расстреляют как «наемников», хотя все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в войне на стороне Украины, официально приняты на военную службу и должны согласно международному праву иметь права военнопленных. Но международное право не имеет никакого значения даже для признанных государств, как Россия и Беларусь, не говоря о самопровозглашенных образованиях.

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