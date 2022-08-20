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Украинские ПВО сбили над Днепром четыре российских «Калибра»

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  • 20.08.2022, 12:37
  • 1,490
Украинские ПВО сбили над Днепром четыре российских «Калибра»
Валерий Залужный

Залужный раскрыл детали успешной операции.

В субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С300, сообщил он в Facebook.

«В районе г.Днепра сбиты 4 ракеты «Калибр». Нами применено только 4 ракеты комплекса С-300», - написал Залужный в Facebook.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, около 10 часов утра в Днепропетровской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

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