Украинские ПВО сбили над Днепром четыре российских «Калибра» 1 20.08.2022, 12:37

1,490

Валерий Залужный

Залужный раскрыл детали успешной операции.

В субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С300, сообщил он в Facebook.

«В районе г.Днепра сбиты 4 ракеты «Калибр». Нами применено только 4 ракеты комплекса С-300», - написал Залужный в Facebook.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, около 10 часов утра в Днепропетровской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».