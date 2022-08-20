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Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за песни об «Азове» в Крыму

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  • 20.08.2022, 12:47
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Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за песни об «Азове» в Крыму
Владимир Соловьев

Неадекватную реакцию показали в прямом эфире.

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущен событием в караоке-баре «Краб» города Щелкино в оккупированном Крыму, где диджей по просьбе посетителя поставил песню «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK, посвященную «Азову».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя инцидент Соловьев раскричался в эфире: «Это как вообще понимать?! Диджей ее (песню «Дикое поле». - Ред.) поставил, а эта песня посвящена полку «Азов». Диджей получил 10 суток. Сидеть, сволочь, должен пять лет в тюрьме! Тот, кто попросил (поставить песню. – Ред.), – сидеть пять лет в тюрьме! Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар «Краб» - сжечь, по крайней мере - юридически. Уничтожить!».

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