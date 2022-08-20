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Ученые прикрепили к дельфинам камеры и были потрясены увиденным

  • 20.08.2022, 12:53
Ученые прикрепили к дельфинам камеры и были потрясены увиденным

Морские млекопитающие оказались умнее, чем считалось.

ВМС США установили камеры на дельфинов, которые обучены обнаруживать подводные мины и защищать некоторые из ядерных запасов Америки, а затем предоставили им полную свободу действий для охоты в заливе Сан-Диего.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, умные морские млекопитающие не разочаровали и результаты съемок удивили исследодвателей.

Камеры, прикрепленные к шести дельфинам-афалинам записали шесть месяцев видеоматериалов и аудиозаписей, что дало новое представление об охотничьих стратегиях и способах общения этих млекопитающих.

Записывающее оборудование располагалось на спине или боку, демонстрируя пугающе странные углы их глаз и рта.

Например, ученые знают два способа, как могут питаться дельфины: глотают добычу, как лапшу из миски, или давят ее. Но кадры показали гораздо больше.

«Во время охоты дельфины почти постоянно щелкали с интервалом от 20 до 50 миллисекунд», - говорят исследователи. «При приближении к добыче интервалы между щелчками сокращаются до жужжания, а затем до визга. При контакте с рыбой жужжание и визг были почти постоянными, пока рыба не была проглочена».

Также ученые подтвердили, что дельфины могут питаться морскими змеями. Так, один дельфин съел восемь очень ядовитых желтобрюхих морских змей и не заболел после этого.

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