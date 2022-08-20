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Foreign Affairs: «Неожиданное событие» может втянуть США в войну на стороне Украины

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  • 20.08.2022, 13:01
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Foreign Affairs: «Неожиданное событие» может втянуть США в войну на стороне Украины

Названы три сценария.

Ситуация вокруг агрессии России в Украине может завершиться вмешательством США в конфликт, об этом заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает Foreign Affairs.

Миршаймер назвал сценарии вмешательства США в конфликт в Украине: 1) Если конфликт не закончится в течение года, то Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине; 2) Если РФ достигнет крупной победы в Украине, то Вашингтон способен изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях; 3) Намеренная эскалация, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.

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