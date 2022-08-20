«В этот раз мы будем действовать по-другому»3
- 20.08.2022, 13:10
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Беларусь станет свободной и процветающей страной.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:
— Свобода, которая легко приобретается, она не ценится и с нею не знают что делать.
Лукашенко пришел к власти, когда свобода внезапно появилась и мы не оценили ее значимость. Уже после развала СССР опять Москва поставила своего человека- это был Лукашенко... И никакой независимости...
Вначале пытались народные депутаты что-то делать, но уже в то время было не до законов!
Люди пропадали без вести. Несогласные в тюрьмах сидели...
МВД, суды и прокуратура стали структурами, которая не охраняют закон, а личными прислугами Лукашенко. Самыми настоящими бандитами.
Коррупцию Лукашенко развел! Каждый большой чиновник, вся государственная машина работает именно так... Честные и порядочные чиновники не нужны системе... Зачем? На каждого должен быть компромат. Никакой свободы, просто послушное стадо!
Заводы все развалили! Свои разработки- это просто плагиат и то некачественный... Огромные деньги в силовой блок, а в науке все печально.
Но 2020 год многое изменил в сознании людей и многое открылось. Обычные люди и наши герои в тюрьмах более свободны, чем люди системы... Чиновники- заложники системы... Годами прыгали в петлю, а сейчас петля зажимается. Менты тоже самое. Они рабы системы. Сложно им быть свободным человеком. Тяжело спокойно уйти без последствий... То контракты... И выплаты... А про уехать заграницу они только мечтать могут.
Мы отстроим нашу любимую Беларусь! Только свободные и умные люди могут сделать что-то невероятное и когда работают законы.