закрыть
20 августа 2022, суббота, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первый энергоблок БелАЭС окончательно сломался?

2
  • 20.08.2022, 13:20
  • 1,864
Первый энергоблок БелАЭС окончательно сломался?

Его не могут ввести в строй уже четыре месяца.

Министерство энергетики обещало в июле запустить первый энергоблок БелАЭС, который находится в «плановом ремонте». Журналист «Зеркало» как физлицо позвонил на горячую линию ведомства, чтобы узнать, работает ли он.

— На данный момент первый блок еще находится в ремонте. К концу месяца должен быть введен в строй, — рассказал заместитель министра Сергей Реентович.

Напомним, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования, говорили в Минэнерго. Тогда в ведомстве также частично планировали перезагрузить в реактор свежее ядерное топливо.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года.

С момента включения в сеть и до первого планового предупредительного ремонта на первом энергоблоке выработано более 9,3 млрд кВТ/ч электроэнергии. Правда, за все это время ее неоднократно отключали от сети — всего простоя набежало на 173 дня, или 45,5% от всего времени работы станции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников