Первый энергоблок БелАЭС окончательно сломался? 2 20.08.2022, 13:20

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Его не могут ввести в строй уже четыре месяца.

Министерство энергетики обещало в июле запустить первый энергоблок БелАЭС, который находится в «плановом ремонте». Журналист «Зеркало» как физлицо позвонил на горячую линию ведомства, чтобы узнать, работает ли он.

— На данный момент первый блок еще находится в ремонте. К концу месяца должен быть введен в строй, — рассказал заместитель министра Сергей Реентович.

Напомним, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования, говорили в Минэнерго. Тогда в ведомстве также частично планировали перезагрузить в реактор свежее ядерное топливо.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года.

С момента включения в сеть и до первого планового предупредительного ремонта на первом энергоблоке выработано более 9,3 млрд кВТ/ч электроэнергии. Правда, за все это время ее неоднократно отключали от сети — всего простоя набежало на 173 дня, или 45,5% от всего времени работы станции.

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