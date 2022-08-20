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Стало известно, какая погода ждет белорусов в воскресенье

  • 20.08.2022, 13:33
Стало известно, какая погода ждет белорусов в воскресенье

С юга Европы идет неустойчивая, но теплая воздушная масса.

Синоптики предупредили о грозах в отдельных районах Беларуси в воскресенье, 21 августа.

Погода в этот день сложится под влиянием неустойчивой и очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы, сообщили в Гидрометцентре. Так что пусть переменная облачность и грозы вас не запутают: в выходные все еще будет жарко.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+18°С, днем воздух прогреется до +24..+30°С.

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