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Бойцы танковой бригады ВСУ уничтожили БМП, танк и склад боеприпасов РФ

  • 20.08.2022, 14:28
Бойцы танковой бригады ВСУ уничтожили БМП, танк и склад боеприпасов РФ

По целям метко отработали танкисты под командованием офицера с позывным «Арнаут».

Украинские танкисты на Донетчине удачно отработали по вражеским целям и разгромили боевую машину пехоты, танк и склад боеприпасов РФ.

Видео опубликовали в «Фейсбуке» 3-й отдельной танковой бригады.

Отмечается, что по целям, предоставленным терробороной, метко отработали танкисты батальона под командованием офицера с позывным «Арнаут».

«Для бодрости стоит начинать день с горящих оккупантов», – написали украинские защитники.

О 3-й танковой бригаде ВСУ

3 ОТБр – соединение танковых войск Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году бригаду из корпуса резерва перевели в боевой состав. С тех пор началось комплектование бригады личным составом и военной техникой. Бригада имеет на вооружении танки Т-72 различных модификаций.

Ранее бойцы 3-й отдельной танковой бригады ВСУ показали на видео, как разгромили позиции оккупантов и склад боеприпасов на Донбассе. Это удалось сделать с помощью беспилотников, которые навели снаряды точно в цель.

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