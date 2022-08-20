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В Беларуси свободно посещать лес можно только в Витебской области

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  • 20.08.2022, 14:35
В Беларуси свободно посещать лес можно только в Витебской области

Опубликована новая карта с запретами и ограничениями.

Министерство лесного хозяйства обновило карту запретов на посещение лесов из-за жаркой погоды. Ограничений нет только в Витебской области.

По данным на 20 августа, запреты и ограничения действуют в 82 районах страны. Беспрепятственно ходить в лес можно только во всех районах Витебщины, а также на территории большинства районов Могилевской области.

Полный запрет установлен для 24 районов, на карте они выделены красным цветом. Преимущественно это территории Минской и Гомельской областей. В еще 60 районах, которые выделены желтым, введены ограничения.

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