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Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму

  • 20.08.2022, 14:39
Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму

Вместо российской пропаганды жителям полуострова транслировали украинский патриотический ролик.

Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.

Об этом сообщают «ІнфоВійська України».

«Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!», - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: «Крым - это Украина! Слава Украине!».

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