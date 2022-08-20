Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму
- 20.08.2022, 14:39
Вместо российской пропаганды жителям полуострова транслировали украинский патриотический ролик.
Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.
Об этом сообщают «ІнфоВійська України».
«Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!», - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.
В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: «Крым - это Украина! Слава Украине!».
Кібер бавовна в Криму— ІнфоВійська України (@i_army_org) August 20, 2022
Українські хакери зламали кримське телебачення
Є питання?
Крим це Україна!
Слава Україні!! pic.twitter.com/qe66JrbLCw