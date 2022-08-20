Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму 20.08.2022, 14:39

Вместо российской пропаганды жителям полуострова транслировали украинский патриотический ролик.

Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.

Об этом сообщают «ІнфоВійська України».

«Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!», - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: «Крым - это Украина! Слава Украине!».

Кібер бавовна в Криму

Українські хакери зламали кримське телебачення

Є питання?

Крим це Україна!

Слава Україні!! pic.twitter.com/qe66JrbLCw — ІнфоВійська України (@i_army_org) August 20, 2022

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