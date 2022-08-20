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Польские пограничники поймали «проводника» нелегальных мигрантов с территории Беларуси

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  • 20.08.2022, 14:45
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Польские пограничники поймали «проводника» нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Нелегалы снова пытаются попасть в Польшу и Литву при содействии лукашенковсих спецслужб.

Мигранты по-прежнему пробуют перейти белорусско-польскую границу. За последние сутки такую попытку предприняли 29 человек, сообщает Пограничная служба Польши.

Ведомство уточняет, что всего проникнуть на польскую территорию пытались 29 человек. В их числе — граждане Ганы и Сирии.

Кроме этого, на пропускных пунктах Бобровники и Беловежа происходили инциденты. В селе Магдаленка был задержан анголец, который перевозил трех ганцев.

Литовские пограничники за последние сутки не впустили 82 мигранта, которые пытались попасть в страну со стороны Беларуси. Об этом сообщает агентство новостей BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы. Сутками ранее в эту соседнюю страну пыталось попасть столько же мигрантов — 82.

Напомним, 30 июля Польша сообщила о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его длина составляет 186,25 км, на строительство ушло 49 тыс. тонн стали. Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро.

К середине сентября забор планируют оборудовать электронными средствами: датчиками движения, видеокамерами и тепловизорами.

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