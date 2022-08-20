В Киеве на Крещатике устроили «парад» разбитой техники РФ 8 20.08.2022, 15:04

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Что осталось от армии оккупантов после встречи с Вооруженными силами Украины.

В рамках подготовки ко Дню Независимости, Украина осуществила «голубую мечту» Кадырова и многих российских пропагандистов - на Крещатике устроили парад российской техники. Вот только - уничтоженной, пишет apostrophe.ua.

Видео с «парада», который показали в субботу, 20 августа, поделились очевидцы.

Так, в самом сердце Киева показали танки, бронетранспортеры, бронированные автомобили и грузовики российской армии. Если выражаться более точно, - то, что осталось от «великой армии» после встречи с Вооруженными силами Украины. Жители и гости Киева в очередной раз убедились, что есть смысл верить в ВСУ и мощь наших защитников.

Отметим, парад уничтоженной техники российских оккупантов в столице устроили в рамках празднования Дня независимости Украины, которое состоится 24 августа. Его указали в списке мероприятий, которые обнародовало Министерство культуры и информационной политики. 24 августа во время официальных мероприятий минутой молчания почтят память всех погибших украинцев от рук российских оккупантов. Кроме того, должна состояться общая молитва за Украину священников всех церквей в Национальном заповеднике София Киевская.