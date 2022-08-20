закрыть
20 августа 2022, суббота, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве на Крещатике устроили «парад» разбитой техники РФ

8
  • 20.08.2022, 15:04
  • 4,248
В Киеве на Крещатике устроили «парад» разбитой техники РФ

Что осталось от армии оккупантов после встречи с Вооруженными силами Украины.

В рамках подготовки ко Дню Независимости, Украина осуществила «голубую мечту» Кадырова и многих российских пропагандистов - на Крещатике устроили парад российской техники. Вот только - уничтоженной, пишет apostrophe.ua.

Видео с «парада», который показали в субботу, 20 августа, поделились очевидцы.

Так, в самом сердце Киева показали танки, бронетранспортеры, бронированные автомобили и грузовики российской армии. Если выражаться более точно, - то, что осталось от «великой армии» после встречи с Вооруженными силами Украины. Жители и гости Киева в очередной раз убедились, что есть смысл верить в ВСУ и мощь наших защитников.

Отметим, парад уничтоженной техники российских оккупантов в столице устроили в рамках празднования Дня независимости Украины, которое состоится 24 августа. Его указали в списке мероприятий, которые обнародовало Министерство культуры и информационной политики. 24 августа во время официальных мероприятий минутой молчания почтят память всех погибших украинцев от рук российских оккупантов. Кроме того, должна состояться общая молитва за Украину священников всех церквей в Национальном заповеднике София Киевская.

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников