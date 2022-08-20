Ученые сделали неожиданное открытие на астероиде Рюгу 20.08.2022, 15:17

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Исследователи изучили частицы пыли, собранные космическим зондом.

Астероид Рюгу расположен примерно в 300 млн км от Земли. Теперь международная группа исследователей, изучающая частицы пыли, собранные с Рюгу, считает, что, возможно, им удалось обнаружить досолнечную звездную пыль — она существовала до образования нашей Солнечной системы, сообщает hightech.fm.

Эти доказательства собрал космический зонд «Хаябуса-2» в ходе миссии, которая началась в 2014 году. Теперь, когда «Хаябуса-2» вернул образцы на Землю, исследователи узнали больше об этом астероиде и досолнечной звездной пыли. Рюгу, как и многие другие астероиды, состоит из гравиеподобных веществ, которые, как считается, получили из других астероидов.

Сам астероид очень массивный, и ученые полагают, что он возник за пределами нашей Солнечной системы. Теперь наличие этой пыли, которая образовалась еще до формирования нашей Солнечной системы, может еще больше расширить представление о том, откуда и когда появился Рюгу.

С тех пор как астероидный зонд вернул свои образцы на Землю, ученые всего мира занялись их изучением. Группа исследователей хотела определить возраст образцов. Выводы они опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters. Они отмечают, что образцы, по-видимому, возникли в результате различных звездных процессов. Но только эта досолнечная звездная пыль привлекла к себе внимание.

Рюгу — не единственный небесный объект, в котором нашли вещества, существовавшие до нашей Солнечной системы. Около 5% метеоритов, найденных на Земле, содержат зерна пыли, существовавшей до нее. Датировка некоторых из них достигает 7 млрд лет. Зерна в этой пыли с Рюгу содержат те же идентификаторы, что и в метеоритах, существовавших до нашей Солнечной системы.

Поэтому вероятно, что на Рюгу есть и другие частицы, существовавшие до Солнечной системы. Возможно, что большую часть астероида составляет предсолнечная звездная пыль. Поскольку он находится так далеко, а миссии по сбору образцов занимают так много времени, трудно определить точный состав. Исследователи также обнаружили свидетельства наличия хрупкого силиката внутри Рюгу.

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