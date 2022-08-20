закрыть
20 августа 2022, суббота, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые сделали неожиданное открытие на астероиде Рюгу

  • 20.08.2022, 15:17
  • 1,406
Ученые сделали неожиданное открытие на астероиде Рюгу

Исследователи изучили частицы пыли, собранные космическим зондом.

Астероид Рюгу расположен примерно в 300 млн км от Земли. Теперь международная группа исследователей, изучающая частицы пыли, собранные с Рюгу, считает, что, возможно, им удалось обнаружить досолнечную звездную пыль — она существовала до образования нашей Солнечной системы, сообщает hightech.fm.

Эти доказательства собрал космический зонд «Хаябуса-2» в ходе миссии, которая началась в 2014 году. Теперь, когда «Хаябуса-2» вернул образцы на Землю, исследователи узнали больше об этом астероиде и досолнечной звездной пыли. Рюгу, как и многие другие астероиды, состоит из гравиеподобных веществ, которые, как считается, получили из других астероидов.

Сам астероид очень массивный, и ученые полагают, что он возник за пределами нашей Солнечной системы. Теперь наличие этой пыли, которая образовалась еще до формирования нашей Солнечной системы, может еще больше расширить представление о том, откуда и когда появился Рюгу.

С тех пор как астероидный зонд вернул свои образцы на Землю, ученые всего мира занялись их изучением. Группа исследователей хотела определить возраст образцов. Выводы они опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters. Они отмечают, что образцы, по-видимому, возникли в результате различных звездных процессов. Но только эта досолнечная звездная пыль привлекла к себе внимание.

Рюгу — не единственный небесный объект, в котором нашли вещества, существовавшие до нашей Солнечной системы. Около 5% метеоритов, найденных на Земле, содержат зерна пыли, существовавшей до нее. Датировка некоторых из них достигает 7 млрд лет. Зерна в этой пыли с Рюгу содержат те же идентификаторы, что и в метеоритах, существовавших до нашей Солнечной системы.

Поэтому вероятно, что на Рюгу есть и другие частицы, существовавшие до Солнечной системы. Возможно, что большую часть астероида составляет предсолнечная звездная пыль. Поскольку он находится так далеко, а миссии по сбору образцов занимают так много времени, трудно определить точный состав. Исследователи также обнаружили свидетельства наличия хрупкого силиката внутри Рюгу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников