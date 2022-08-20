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Белорусские специалисты ремонтируют боевые самолеты РФ под Москвой

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  • 20.08.2022, 15:25
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Белорусские специалисты ремонтируют боевые самолеты РФ под Москвой

Выездные группы отправляют из Барановичей.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что белорусские специалисты ремонтируют боевую российскую авиацию на авиабазе вблизи Москвы.

«Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически ездят в командировки в составе «выездных групп» для проведения работ по восстановлению и введению в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка)», — сообщает ГУР.

По данным ГУР, в основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

В частности, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по снятию авиатехники с хранения и по расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

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