«Фрукты дешевле и несравнимо вкуснее, чем в Беларуси» 2 20.08.2022, 15:47

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Как парень из Барановичей слетал в отпуск в Индию.

Артем Римша в этом году впервые побывал в Индии. Но, говорит парень, больше туда – ни ногой. Чем эта страна так оттолкнула туриста и к чему нужно быть готовым, отправляясь туда на отдых, житель Барановичей рассказал intex-press.by.

О поездке в Индию Артем никогда не мечтал и не планировал ее, просто так сложились обстоятельства: другу, который работает на зарубежную IT-компанию, предложили переехать туда, вот парни и решили съездить «на разведку».

В индийский город Хайдарабад парни летели через Дубай. Билет на самолет в одну сторону стоил порядка 300 долларов. Но прежде, чем купить его и сесть на борт, нужно было получить индийскую визу.

Если человек вошел в здание индийского аэропорта, говорит Артем, обратно его уже не выпустят. На входах дежурят люди с автоматами

– Белорусам в Индию нужна виза. Делали мы ее через какой-то правительственный сайт. Просто заходишь туда, заполняешь форму на английском языке, платишь 40 долларов и ждешь подтверждения. Примерно через неделю тебе на почту приходит письмо, в котором тебе либо одобряют визу, либо отказывают, – рассказывает белорус, добавляя, что им выдали визы сразу на год: сначала электронные, после в аэропорту их внесли и в паспорта.

Хайдарабад оказался большим, шумным и очень грязным городом, что неприятно поразило белорусских туристов.

– На улицах в буквальном смысле лежат горы мусора, которые никто не убирает. И хорошо, если человек подходит и выбрасывает мусор в одну из этих гор, а не под себя, потому что индусы, как оказалось, не очень чистоплотные: где что съели, там и выбросили, – рассказывает Артем.

Обменять доллары на рупии и обратно можно только в аэропорту. Также существует лимит на обмен: не более 100 долларов

Но кучи мусора – это лишь небольшой эпизод в общей картине неустроенности и антисанитарии, с которой столкнулись белорусские туристы в Хайдарабаде.

– Когда мы шли с другом по улице, он вдруг сказал: «Осторожно, смотри под ноги». Я подумал, ну что там может быть, шкурка от банана? Опускаю глаза, а там – огромная дохлая крыса! И ладно бы одна, но ты проходишь буквально метр и видишь еще одну дохлую крысу, а потом еще одну. Вот это, конечно, жесть, – вспоминает Артем.

При этом, отмечает парень, тут же рядом, прямо с земли, могли продавать готовую еду или свежую рыбу, над которой тоже уже кружили мухи.

Привычный уровень чистоты и комфорта, по словам Артема, не был обеспечен даже в отеле, хотя он был недешевым и строился иностранцами и с расчетом на иностранцев.

– Мы поселились в престижном отеле, номер в котором стоил около 90 долларов. И там нас сразу предупредили: перед тем, как сходить в туалет, нужно опустить крышку унитаза и смыть, чтобы оттуда не вылезла какая-нибудь живность, – говорит парень.

В общем, по словам Артема, глядя на все это, друзья думали лишь о том, как бы побыстрее уехать. И те несколько дней, что они провели в Хайдарабаде, старались «меньше к чему-либо прикасаться», ели только проверенную еду в проверенных местах, запивая ее покупной бутилированной водой.

Конечно, были моменты, которые Артему понравились в Индии. Он с удовольствием катался по городу на рикшах и вдоволь ел фрукты, которые и дешевле, и несравнимо вкуснее, чем в Беларуси. Но, говорит он, все это не стоит того, чтобы возвращаться в эту страну.

– Индия – это просто треш. Никогда в жизни больше не поеду туда, и другим бы не рекомендовал. Потому что там ты можешь потратить кучу денег, не получив при этом даже тот минимальный уровень комфорта и сервиса, к которому мы привыкли и который есть в других странах, – делится общим впечатлением о своем путешествии Артем Римша.

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