Что происходит в военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Лукашенко?10
- 20.08.2022, 16:29
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Данные спутниковой радарной съемки.
«Флагшток» посмотрел при помощи спутниковой радарной съемки Sentinel Hub EO, что делается в военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Лукашенко в Добрушском районе.
Как оказалось, в месте, где проложены железнодорожные пути в последнюю неделю фиксируются железнодорожные вагоны (на снимке состав суммарной длинной более 300 метров).
Данная съемка не может указать, ведется загрузка или выгрузка боеприпасов. Однако с начала войны железнодорожные составы на территории этой военной части радарная съемка не фиксировались.
Вчера чиновник разведки США на брифинге Пентагона сообщил, что у России, воюющей в Украине, исчерпываются боеприпасы.