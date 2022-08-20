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Что происходит в военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Лукашенко?

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  • 20.08.2022, 16:29
  • 16,636
Что происходит в военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Лукашенко?

Данные спутниковой радарной съемки.

«Флагшток» посмотрел при помощи спутниковой радарной съемки Sentinel Hub EO, что делается в военной части 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных сил Лукашенко в Добрушском районе.

Как оказалось, в месте, где проложены железнодорожные пути в последнюю неделю фиксируются железнодорожные вагоны (на снимке состав суммарной длинной более 300 метров).

Данная съемка не может указать, ведется загрузка или выгрузка боеприпасов. Однако с начала войны железнодорожные составы на территории этой военной части радарная съемка не фиксировались.

Вчера чиновник разведки США на брифинге Пентагона сообщил, что у России, воюющей в Украине, исчерпываются боеприпасы.

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