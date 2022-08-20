В NASA показали потенциальные места для высадки астронавтов на Луне

В NASA показали потенциальные места для высадки астронавтов на Луне2
- 20.08.2022, 17:21
Для выбора регионов космическое агенство использовало опыт, накопленный в течении десятилетий исследований.
В рамках программы по возвращению человека на Луну, НАСА выделило 13 потенциальных мест для посадки вблизи южного полюса Луны.
В космическом агентстве назвали определение мест еще одним гигантским скачком к возвращению людей на Луну впервые после известной миссии Аполлон. Об этом сообщает пресс-служба НАСА (перевод - «Фокус»).
- Когда мы это сделаем, это не будет похоже ни на одну миссию, которая была ранее. Астронавты отправляются в темные районы, ранее не исследовавшиеся людьми, и закладывают основу для будущих долгосрочных пребываний, — заявил замадминистратора отдела развития кампании Artemis в НАСА Марк Кирашич.
НАСА выделило такие места:
Фаустини Рим А
Пик возле Шеклтона
Соединительный хребет
Расширение соединительного хребта
де Герлах, Рим 1
де Герлаш Рим 2
Массив Герлах-Кокер
Хоуорт
Массив Малаперт
Бета- плато Лейбниц
Нобиле Рим 1
Нобайль Рим 2
Обод Амундсена
Каждый из этих регионов имеет свои геологические особенности. Конкретные места посадки тесно связаны со сроками запуска и безопасностью посадки. Учитывается склон местности, простота связи с Землей и условия освещения. Отмечается, что для выбора регионов НАСА использовало опыт, накопленный в течении десятилетий исследований.
Южный пояс обладает богатыми ресурсами, а также никогда до этого не был исследован людьми. А некоторые из мест посадки являются одними из самых старых частей Луны.
Миссия Artemis — это программа НАСА по возвращению людей на Луну. В миссию войдет астронавт-женщина и человек с не белым цветом кожи.