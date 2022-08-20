Известный военный эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ 2 20.08.2022, 17:31

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Сейчас украинское войско накапливает резервы для контрнаступления на всех направлениях.

Сейчас оккупанты ведут активные попытки наступления на двух направлениях, но их наступательный потенциал снижается. В то же время ВСУ накапливают резервы и готовятся к контрнаступлению. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет «Униан».

- У нас остается Авдеевское и Бахмутское направления. Там противник неустанно пытается вести наступательные действия, но за последние сутки никаких продвижений не было, все попытки штурма наших позиций были отбиты. Российские войска вернулись с потерями на первоначальные позиции, - отметил эксперт.

По его словам, иногда враг пытается продвигаться на Харьковском направлении. Однако наступательный потенциал оккупантов снижается.

- Сейчас батальонно-тактические группировки не идут в атаки. Идут в атаку максимум ротные подразделения и ДРГ численностью от 20 до 30 человек. Масштабы даже наступательных действий уменьшаются, - констатировал Жданов.

Как отметил эксперт, британская разведка констатировала, что украинские воины выбили наступательный потенциал русских, но еще не накопили собственного. Это повлияет на сроки проведения украинского контрнаступления.

- Контрнаступление будет зависеть от возможностей Вооруженных сил Украины накопить резервы. Понимаете, совокупность факторов: да, оружия поступает больше, правда мы не можем оценить объемы. Теперь необходимо оценить количество вооружения и личного состава. Когда мы будем иметь симбиоз, тогда можем говорить о контрнаступлении. Думаю, в ближайшую неделю мы вряд ли что увидим. Мы будем собирать силы и резервы. Но ближе к концу месяца вполне возможно, что ВСУ осуществят попытки развертывания контрнаступления, или контропераций на отдельных направлениях, - отметил Жданов.

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