Правительство РФ переводит в режим плановой экономики четыре отрасли промышленности 20.08.2022, 17:48

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Российские власти сдувают пыль с рецептов большевиков.

Оказавшись в сильнейшей со времен Владимира Ленина международной изоляции, российские власти сдувают пыль с рецептов большевиков и готовятся перевести в режим плановой экономики критические отрасли промышленности, пишет Finanz.

«Квазиплан» станет частью новой модели замещения импорта, которую разрабатывает Минпромторг, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и источник, знакомый с инициативой.

Новый механизм может быть запущен уже осенью и охватит более 2 тысяч различных товаров. Государство проведет консультации с потребителями, чтобы выяснить, сколько продукции они готовы закупать. А затем под этот «плановый» объем определит производственные площадки и просчитает государственное участие - в виде госгарантий и льгот, которые получит промышленность.

Иначе в нынешних условиях просто невозможно начать что-либо производить, объясняет источник РБК. По его словам, в рамках нового «квазиплана» государство создаст долгосрочный спрос, и уже разработаны «линейки продукции», по которой будут заключены контракты.

В плановый режим Минпромторг намерен перевести по крайней мере четыре отрасли, критические зависящие от импорта и потерявшие западных поставщиков.

Среди них - авиапром, от которого власти ждут практически полной замены иностранных лайнеров к 2030 году и который обещают вывести на уровни производства, которых в стране не было со времен СССР - не менее 100 машин в год.

На «квазиплан» планируют перевести судостроение, которое лишилось норвежских двигателей для ледоколов и немецких компрессоров для СПГ-танкеров, а также фармацевтическую промышленность, для которой собственного оборудования в России практически не производится. Опрос ЦБ РФ, проведенный в июле, показал, что производители лекарств больше всех страдают от импортной блокады: 40% компаний не смогли найти замену зарубежным поставкам.

Четвертый кандидат на плановую экономику - производство оборудования, рассказывает источник РБК. При этом в тотальном возрождении госплана власти необходимости не видят, да это и невозможно, подчеркивает он: чтобы экономика работала, как в СССР, все средства производства должны принадлежать государству.

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