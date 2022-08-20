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На юге россияне вторые сутки подряд безуспешно штурмуют позиции ВСУ

  • 20.08.2022, 17:58
На юге россияне вторые сутки подряд безуспешно штурмуют позиции ВСУ

Бои на юге Украины продолжаются.

Российские оккупанты вторые сутки подряд пытаются атаковать позиции ВСУ в Благодатном районе на юге Украине. Первая атака провалилась, после чего враги отступили для восстановления сил. Затем они организовали второе наступление, которое сейчас сдерживают бойцы ВСУ.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр оперативного командования «Пивдень» в свежем отчете о ситуации на фронте, пишет unian.net.

- До глубокой ночи враг силами десантно-штурмовых подразделений при поддержке БМД-4, двух танков Т-72 и артиллерии пытался улучшить тактическое положение в Благодатном районе путем проведения штурмовых действий. Успеха не имел. Отступил на восстановление сил и запасов. С рассветом пополненным составом продолжил ведение штурмовых действий. Бой продолжается, — сообщили в ОК «Пивдень».

В отчете также упоминается, что враг совершил три авиационных удара по позициям украинских защитников. Обошлось без жертв. А вот россияне сегодня, 20 августа, потеряли 10 человек личного состава и 2 единицы бронированной техники на юге.

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