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Белорусов ждет аномально знойный конец лета

  • 20.08.2022, 18:12
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Белорусов ждет аномально знойный конец лета

После относительно прохладных выходных в Беларусь вернется тропическая жара.

В Белгидромете отметили, что в августе лето обычно заметно угасает, но не в этом году. Нынешний последний летний месяц разрушает все стереотипы и запомнится жарой. В Беларуси правит бал обширный антициклон.

После жаркой недели в выходные можно немного перевести дух. Но в следующую неделю 22-28 августа снова вернуться жаркие дни, пишет «Комсомолка».

В воскресенье и понедельник 21-22 августа сохранится вероятность отдельных коротких дождей и гроз. Днем воздух прогреется до +24 +31°С.

Затем антициклон еще подбросит дровишек. Во вторник 23 августа небольшая вероятность отдельных летних дождей и гроз еще сохранится в западной части страны. После полудня температура повысится до +27 +33°С.

До конца рабочей недели, говорят синоптики, будет солнечно и без дождей. Днем 24-26 августа ожидается настоящий зной: на термометрах +29 +34°С, в отдельных районах страны до +35°С.

Настоящая благодать для тех, кто любит загорать и купаться. Вода в реках прогрелась до +16 +25°С, в водоемах +22 +24°С.

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