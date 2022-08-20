закрыть
20 августа 2022, суббота, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Продавцы овощей и ягод столкнулись с новым побором

  • 20.08.2022, 18:32
Продавцы овощей и ягод столкнулись с новым побором

Лукашисты снова залезли в карман к белорусам.

Экспертиза ягод, овощей и фруктов, которые продаются на рынке, стала платной для всех, даже для бабушек, которые приносят на продажу пару ведер клубники, малины или паречки, пишет сайт horki.info.

Это предусмотрено постановлением совмина №301 от 14 мая, которое внесло коррективы в Перечень платных ветеринарных услуг. Теперь в этом документе есть пункт «Осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках в целях проверки их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении».

Теперь продавцы должны оплачивать экспертизу даже за малые партии продуктов. Кто-то это уже делает, а некоторые – нет.

«Это не так дешево!»

Чтобы получить на базаре место для торговли, сейчас нужно иметь на руках документ, в котором указано наименование продукта, его количество и срок реализации. Там же должен быть отмечен номер экспертизы и ее дата. Проверку проводят на содержание нитратов и цезия-137. Люди таким нововведением, мягко говоря, недовольны.

– Я продавала клубнику, через день, а то и через два, приносила по два ведра. Чаще десятилитровое и пятилитровое. Само собой, со своего огорода. Теперь кроме справки из исполкома, что у меня есть участок, я еще должна была заплатить за анализы ягод. Это не так дешево. За пятилитровое ведро я просила 20-25 рублей, а отдать за проверку надо было почти 10 рублей. Еще неизвестно, найдется ли покупатель на эти ягоды! – объяснила пенсионерка Мария Александровна.

– Я принес лисички, за них платить не надо. То, что растет в лесу, проверяют только на содержание радионуклидов и делают это по-прежнему бесплатно. Но я слышал разговоры пожилых женщин, которые время от времени выносят на рынок свой урожай, – они сильно возмущаются, – сообщил мужчина в кепке за прилавком.

Некоторые платить не хотят

Кроме справки из исполкома или сельсовета о наличии земельного участка, на котором выращены продукты, потенциальный продавец должен иметь при себе справку о прохождении флюорографии.

С этими документами и с товаром нужно идти на рынок в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Там для анализов берут партию ягод или овощей весом около килограмма. Если все в порядке и превышения допустимых норм нет, человеку выдается специальный талон. В недалеком будущем с продавцом еще будут заключать договор на реализацию урожая.

Платить за анализы можно тут же, в лаборатории есть кассовый аппарат. Цены на услуги указаны в прейскуранте, который висит на стене около входа.

– Люди платить не хотят. Убеждать, что это необходимо, довольно сложно. Я сама выхожу на рынок, смотрю по рядам, проверяю, кто не заходил в нашу лабораторию перед тем, как выставить товар на продажу. Может, вы напишете, и люди поймут, что это не просто какая-то наша прихоть, а это то, что принято на республиканском уровне, – говорит Наталья Титова, заведующая лабораторией.

В воскресенье на рынке журналисты заметили, что те продавцы, которые пока не готовы отдавать деньги за экспертизу, не идут за прилавки – стоят ближе ко входу, а то и вовсе за пределами базара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников