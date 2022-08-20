Продавцы овощей и ягод столкнулись с новым побором 20.08.2022, 18:32

Лукашисты снова залезли в карман к белорусам.

Экспертиза ягод, овощей и фруктов, которые продаются на рынке, стала платной для всех, даже для бабушек, которые приносят на продажу пару ведер клубники, малины или паречки, пишет сайт horki.info.

Это предусмотрено постановлением совмина №301 от 14 мая, которое внесло коррективы в Перечень платных ветеринарных услуг. Теперь в этом документе есть пункт «Осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках в целях проверки их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении».

Теперь продавцы должны оплачивать экспертизу даже за малые партии продуктов. Кто-то это уже делает, а некоторые – нет.

«Это не так дешево!»

Чтобы получить на базаре место для торговли, сейчас нужно иметь на руках документ, в котором указано наименование продукта, его количество и срок реализации. Там же должен быть отмечен номер экспертизы и ее дата. Проверку проводят на содержание нитратов и цезия-137. Люди таким нововведением, мягко говоря, недовольны.

– Я продавала клубнику, через день, а то и через два, приносила по два ведра. Чаще десятилитровое и пятилитровое. Само собой, со своего огорода. Теперь кроме справки из исполкома, что у меня есть участок, я еще должна была заплатить за анализы ягод. Это не так дешево. За пятилитровое ведро я просила 20-25 рублей, а отдать за проверку надо было почти 10 рублей. Еще неизвестно, найдется ли покупатель на эти ягоды! – объяснила пенсионерка Мария Александровна.

– Я принес лисички, за них платить не надо. То, что растет в лесу, проверяют только на содержание радионуклидов и делают это по-прежнему бесплатно. Но я слышал разговоры пожилых женщин, которые время от времени выносят на рынок свой урожай, – они сильно возмущаются, – сообщил мужчина в кепке за прилавком.

Некоторые платить не хотят

Кроме справки из исполкома или сельсовета о наличии земельного участка, на котором выращены продукты, потенциальный продавец должен иметь при себе справку о прохождении флюорографии.

С этими документами и с товаром нужно идти на рынок в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Там для анализов берут партию ягод или овощей весом около килограмма. Если все в порядке и превышения допустимых норм нет, человеку выдается специальный талон. В недалеком будущем с продавцом еще будут заключать договор на реализацию урожая.

Платить за анализы можно тут же, в лаборатории есть кассовый аппарат. Цены на услуги указаны в прейскуранте, который висит на стене около входа.

– Люди платить не хотят. Убеждать, что это необходимо, довольно сложно. Я сама выхожу на рынок, смотрю по рядам, проверяю, кто не заходил в нашу лабораторию перед тем, как выставить товар на продажу. Может, вы напишете, и люди поймут, что это не просто какая-то наша прихоть, а это то, что принято на республиканском уровне, – говорит Наталья Титова, заведующая лабораторией.

В воскресенье на рынке журналисты заметили, что те продавцы, которые пока не готовы отдавать деньги за экспертизу, не идут за прилавки – стоят ближе ко входу, а то и вовсе за пределами базара.

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