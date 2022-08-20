Ученые выдвинули новую теорию о динозаврах на Земле 1 20.08.2022, 18:46

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Специалисты исследовали побережье Западной Африки.

Сотрудники Университета Хериот-Ватт, что в Великобритании, некоторое время назад нашли на берегу Атлантического океана, который граничит с Западной Африкой, совершенно новый ударный кратер. Предположительно, он возник примерно 66 миллионов лет назад, как и кратер Чикшулуб, что остался после падения гигантского астероида в Мексике.

Принято считать, что именно он стал причиной гибели динозавров на планете. Проведенное учеными исследование продемонстрировало, что на самом деле могло быть два или несколько крупных астероидов, спровоцировавших всемирную катастрофу. Об этом сообщает Inverse planetanovosti.com)

Ученые занимались сейсмическим зондированием рядом с побережьем Западной Африки на глубине около 400 метров. Исследование позволило установить наличие ударного кратера, который получил название Надир. Его диаметр достигает 8,5 километров. Кратер располагается на самой вершине слоя горных пород. Они определяют границу, во время которого погибло 75% всех видов на планете и в том числе динозавры. Случилось это 66 млн лет и долгое время специалисты считали, что катастрофу спровоцировало падение астероида, оставившего после себя кратер диаметров 12 километров.

Теперь ученые предполагают, что обнаруженный кратер Надир мог стать результатом падения астероида с диаметром около 400 метров. Удар мог случиться спустя некоторое время после того, как упал космический камень Чикшулуб. Падение меньшего объекта могло вызвать невероятно мощные землетрясения и цунами, что также повлияло на динозавров.

Затем ученые предложили еще одну теорию относительно того, что на Землю 66 миллионов лет назад могло упасть гораздо больше астероидов. Остается только обнаружить оставленные ими кратеры. Есть версия, что это мог быть гигантский космический камень, который столкнулся с другими астероидами в околоземном пространстве и распался на большие части, а они затем упали на нашу планету.

Через пару лет планируется пробурить морское дно, чтобы установить точный возраст обнаруженного кратера. Ведь может оказаться, что между падениями двух астероидов прошло очень много времени. Есть вероятность того, что Надир может оказаться всего лишь результатом вулканических процессов.

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