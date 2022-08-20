Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович 23 20.08.2022, 19:43

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Он не советник главы Офиса президента Украины или его замов.

Официальная должность Алексия Арестовича значится, как советник Офиса президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

- Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: «советник Офиса президента Украины»). Которым он официально и считается согласно должностному расписанию, - написал Подоляк.

Отметим, что ранее СМИ присылали запрос в ОП, в котором просили предоставить перечень советников руководства Офиса президента. Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы ОП Андрея Ермака или его заместителей.

С декабря 2020 года Арестович занимал должность внештатного советника главы ОП.

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