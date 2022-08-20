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Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович

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  • 20.08.2022, 19:43
  • 9,518
Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович

Он не советник главы Офиса президента Украины или его замов.

Официальная должность Алексия Арестовича значится, как советник Офиса президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

- Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: «советник Офиса президента Украины»). Которым он официально и считается согласно должностному расписанию, - написал Подоляк.

Отметим, что ранее СМИ присылали запрос в ОП, в котором просили предоставить перечень советников руководства Офиса президента. Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы ОП Андрея Ермака или его заместителей.

С декабря 2020 года Арестович занимал должность внештатного советника главы ОП.

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