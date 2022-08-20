Неудачи Черноморского флота: Какие преимущества ВСУ получили в море 3 20.08.2022, 19:58

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Украинская армия смогла снизить напряжение у Одессы.

Черноморский флот стоял вблизи Одессы и практически терроризировал город высадкой десанта. Из-за этого Вооруженные Силы Украины должны были постоянно там дислоцировать войска. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный.

По словам эксперта, первой удачной операцией космического масштаба ВСУ стало потопление крейсера «Москва», а затем - еще один крупный российский корабль в Бердянске.

- После этого российские корабли отошли от берега. Сейчас уже нет угрозы высадки десанта в Одессе, - отметил Нарожный.

Таким образом украинская армия смогла отвести войска РФ в море для того, чтобы снизить напряжение у Одессы. Оперативная ситуация изменилась, добавил военный эксперт.

Кроме этого, ВСУ лишили армию оккупантов возможности проведения разведывательных операций.

- Поэтому пока не идет речь о высадке десанта, а о том, что они россияне будут оборонять Севастополь, – добавил эксперт.

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