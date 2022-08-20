Генштаб ВСУ: Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов из Беларуси

Генштаб ВСУ: Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов из Беларуси4
- 20.08.2022, 20:19
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Украина 178-ой день противостоит российскому вторжению.
Продолжается 178-ой день полномасштабной войны России против Украины. Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях формирование ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и России на границе украинского государства не выявлено.
В то же время продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.