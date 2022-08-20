На аэродроме в Чернобаевке прозвучали взрывы 1 20.08.2022, 20:26

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Сообщается о не менее трех попаданиях.

В субботу, 20 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине. Как пишет «Униан», об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

- На аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания, - сообщил он.

В социальных сетях публикуют фотографии, на которых можно увидеть столпы черного дыма.

Как известно, военный аэродром в Чернобаевке российские войска использовали как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он неоднократно становился мишенью ВСУ, количество попаданий по нему в какой-то момент перестали считать.