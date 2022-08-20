закрыть
20 августа 2022, суббота, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На аэродроме в Чернобаевке прозвучали взрывы

1
  • 20.08.2022, 20:26
  • 2,980
На аэродроме в Чернобаевке прозвучали взрывы

Сообщается о не менее трех попаданиях.

В субботу, 20 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине. Как пишет «Униан», об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

- На аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания, - сообщил он.

В социальных сетях публикуют фотографии, на которых можно увидеть столпы черного дыма.

Как известно, военный аэродром в Чернобаевке российские войска использовали как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он неоднократно становился мишенью ВСУ, количество попаданий по нему в какой-то момент перестали считать.

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников