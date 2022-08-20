Украинский пулеметчик уничтожал врагов с помощью системы дистанционного управления 1 20.08.2022, 20:45

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Оккупанты удивились мастерству воина и пожаловались, что он долго им «жизни не давал».

Украинский пулеметчик придумал, как безопасно и эффективно уничтожать оккупантов. Он создал систему дистанционного управления и вел огонь по врагам на расстоянии. По словам противника, боец долго «жизни не давал» подразделению противников.

На видео оккупант демонстрирует позицию украинского пулеметчика, пишет unian.net.

- Он нам жизни не давал. Мы сюда минометом — прямо вот так вот рядом падает, а он все равно работает. Мы думали, что там такой за пулеметчик. Работали, работали, а когда зашли, то увидели, — пожаловался один из рашистов.

По словам вражеского солдата, украинский воин использовал оружие с БТРа, для которого он реализовал дистанционное управление. Оккупант показал провода, идущие к пулемету. Он предположил, что боец ВСУ стрелял из блиндажа и не реагировал на ответный огонь, так как находился в безопасности.

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