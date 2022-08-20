Какие загородные дома продаются в 40 километрах от Минска 1 20.08.2022, 20:55

Варианты больше ста «квадратов» по цене трехкомнатной квартиры в столице.

Realt.by продолжает поиски загородного жилья в радиусе 40 км от Минска. В этот раз в обзор попали как новые, под чистовую отделку коттеджи, так и обжитые дома с готовым интерьером и мебелью. Внимание привлекли объекты более 100 «квадратов», не в СТ, с коммуникациями, с большим участком, по цене минской трешки.

Заполье, Могилёвское направление, 23 км от МКАД

Агрогородок находится совсем рядом с городком Смиловичи возле трассы М4. В шаговой доступности есть детский сад, школа, ФАП и магазин. Хорошее транспортное сообщение с Минском.

Дом строился в 2004 году. Он довольно большой — 327 «квадратов», два уровня. Стены из блоков, обложенных кирпичом. Фасад утеплен и оштукатурен.

Внутри все есть для жизни — отделка, мебель.

Газ, водопровод и канализация — центральные. Есть дополнительный котел на твердом топливе.

Участок 15 соток огорожен и благоустроен. Есть беседка, гараж, хозпостройки.

Этот загородный коттедж продается за 87 500 долларов.

Шестиснопы, Могилевское направление, 30 км от МКАД

Эта деревня так же находится рядом со Смиловичами — до города 10 минут пешком. К интересующему нас дому ведет асфальтированный подъезд. Рядом находятся парковая зона и озеро с пляжем.

В доме еще никто не жил, он построен в 2022 году. Стены сложены из блоков, утеплены. Декоративная штукатурка с элементами керамической плитки создает стильный и индивидуальный образ фасада. Крыша фальцевая, графитового цвета.

Общая площадь - 104 м2. В доме три комнаты, гостиная, кухня, санузел и сауна.

Степень готовности внутри — под чистовую отделку. Стены выровнены и оштукатурены, готовы под покраску или оклейку обоями. Произведена разводка электрики, установлены розетки и выключатели. В санузлах стены и полы облицованы плиткой.

Отопление газовое, установлен современный котел. Во всех комнатах водяные теплые полы с датчиками управления в каждом изолированном помещении. Канализация местная, водопровод от скважина, с системой фильтрации. Сделана разводка под видеонаблюдение, WiFi, охранную сигнализацию.

К дому примыкает крытая терраса. Участок 13 соток, огорожен. Возможна установка автоматической системы открывания ворот.

За этот вариант просят 100 000 долларов.

Доры, Гродненское направление, 48 км от МКАД

Агрогородок неплохой - есть магазины, школа, библиотека, Дом культуры, школа искусств, фельдшерско-акушерский пункт. Рядом лес, озера, река.

Дом здесь двухуровневый, на 105 «квадратов». Плюс подвальное отапливаемое помещениt. Год постройки — 2019 год. Стены кирпичные, с утеплением. Фасад оштукатурен и покрашен. На крыше - металлочерепица.

В доме три жилые комнаты, большая кухня и гостиная, раздельный санузел.

Водоснабжение и канализация центральные, отопление газовое. Есть сигнализация, телефон.

Площадь участка почти 15 соток. На нем сад и высокие туи. А еще есть беседка и хозпомещения. Для автолюбителей бонус - большой гараж на две машины. Въездные ворота на территорию автоматические.

Стоимость — 89 000 долларов.

Черница, Московское направление, 34 км от МКАД

Деревня находится рядом со съездом с трассы М1 на Смолевичи (до города всего 1 км). Она небольшая, из достопримечательностей — озеро в 500 метрах.

Дом одноуровневый, общая площадь — 164 м2 (с гаражом). Он новый, построен в этом году. Стены блочные, с утеплением. На фасаде — декоративная штукатурка, на крыше металлочерепица.

В доме большое пространство отведено кухне-гостиной — 41 м2. Нашлось место и для трех изолированных жилых комнат, большого санузла, котельной. Гараж пристроен к дому, он отапливаемый, с воротами Hormann с электроприводом.

Внутри высокая степень готовности отделки. Из коммуникаций есть электричество 380Вт, водопровод (скважина), местная канализация. Система отопления готова к подключению котла — теплые полы, итальянские радиаторы. Есть еще и камин. Вся электрика разведена.

Участок довольно большой — 18 соток, благоустроен. Стоимость — 89 000 долларов.

Дениски, Мядельское направление 33 км от МКАД

Деревня небольшая, в одну улицу. Рядом дорога Р58, по ней удобно добираться до Минска.

Здесь продается новый дом оригинального вида с большим участком в 25 соток плюс 8 соток для ведения подсобного хозяйства.

Дом деревянный, утепленный. Цоколь и частично стены облицованы натуральным камнем. Фасад обшит сибирской лиственницей. Крыша — металлочерепица. Площадка перед домом и отмостка — из натурального камня.

Внутри свободная планировка, степень готовности — под чистовую отделку.

Коммуникации готовы к работе: септик, скважина, электричество. В доме разведены теплые полы и сделаны выходы под радиаторы. Отопление можно сделать электрическим с тарифом «4 копейки». Также есть две печки на первом и втором этажах и камин. Общая площадь 140 «квадратов». На территории находится хозпостройка 13 на 5 метров. Предназначена для бани .

На территории выкопан свой пруд 20 на 20 метров с рыбой, которая зимует (карась, карп, толстолобик).

Все это стоит как трешка в Минске — 83 000 долларов.

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