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Четыре увлекательных фильма для субботнего просмотра

  • 20.08.2022, 21:25
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Четыре увлекательных фильма для субботнего просмотра

В каждом из них сыграла известная американская актриса Мила Кунис.

Американская актриса родом из Украины Мила Кунис начала актерскую карьеру в 1994 году. Она снималась в рекламных роликах, а также играла эпизодические роли. Но настоящий прорыв произошел после премьеры фильма «В пролете».

Так и начался новый виток в карьере Кунис. После громкой премьеры ее начали приглашать и в другие фильмы, за которые она получила много престижных наград, пишет «Униан».

«Черный лебедь»

Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.

За роль балерины Лили в фильме «Черный лебедь» Кунис наградили премией «Сатурн» и номинировали на «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль второго плана.

«Американский психопат 2»

В сиквеле этого триллера Кунис впервые сыграла свою главную роль в кино. В центре сюжета первой части фильма человек, который днем является приличным гражданином, а ночью становится кровожадным убийцей.

А вот вторая часть начинается с рассказа главной героини Рэйчел Ньюман (Мила Кунис) о том, как в детстве её няня Клара взяла девочку на свидание с серийным убийцей Патриком Бэйтманом (главным действующим лицом фильма «Американский психопат»). Пока Патрик расправлялся с няней, девочка убила его. Тела Бэйтмена и няни Клары полиция нашла спустя несколько дней, но о связи Рэйчел с этим делом никто и не подумал.

«Макс Пэйн»

17 октября 2008 года вышла в прокат экранизация одноименной культовой игры «Макс Пэйн» с Марком Волбергом в главной роли, где Кунис сыграла роль наемной убийцы Мони Сакс. За роль в экранизации игры Кунис номинировали на премию «Teen Choice Awards».

«Оз: Великий и Могучий»

В 2013 году вышел фантастический фильм-сказка «Оз: Великий и Могучий», где Мила играла Теодора, младшую из трех ведьм. События разворачиваются вокруг циркового фокусника Оскара Диггса. Ураган забрасывает его в волшебную страну Оз, и тогда он ошибочно полагает, что поймал удачу за хвост. Но ему предстоит встреча с тремя чародейками Теодорой, Эванорой и Глендой, которые сомневаются в том, тот ли это великий волшебник, появления которого ждали жители страны Оз.

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