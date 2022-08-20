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Сколько белорусы могут заработать на ягодах, фруктах и грибах?

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  • 20.08.2022, 21:28
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Сколько белорусы могут заработать на ягодах, фруктах и грибах?

К примеру, яблоки принимают по 15 копеек за килограмм.

В заготовительных пунктах Барановичей из даров леса, по данным на 19 августа, принимают лисички – по 6 рублей за килограмм, и чернику – по 4 рубля за кило, пишет intex-press.by.

Можно сдать голубику: килограмм садовой стоит 7 рублей, лесной – 5 рублей. Малину с ежевикой берут по 5 рублей за кило. С понедельника, с 15 августа, начали принимать яблоки. Цена за килограмм – 15 копеек.

– Вишню, красную и черную смородину мы уже не принимаем, но если у кого-то поздние сорта этих ягод, то обязательно их еще возьмем, – рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо. – Сезонные овощи – это капуста, свекла, морковь, картошка, лук, чеснок – продолжаем принимать, но по мере необходимости.

Также в заготовительном пункте принимают сливу, но берут только крупную. Стоимость – 1 рубль за килограмм.

Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительном пункте на улице Калинина, 140, могут меняться ежедневно.

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