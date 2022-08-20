В Польше напомнили России о пятой статье НАТО после переброски «Кинжалов»6
- 20.08.2022, 21:40
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Польша полностью защищена от любых внешних угроз благодаря членству в НАТО.
В Минобороны Польши пообещали адекватный ответ на переброску Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» под Калининград и напомнили о принципе коллективной безопасности НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича.
- Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми Российской Федерацией под Калининградом, - подчеркнул Скуркевич.
По его словам, Польша полностью защищена от любых внешних угроз благодаря членству в НАТО.
- Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья Североатлантического договора - то есть формула «один за всех и все за одного» - будет применена, - отметил замминистра.
Скуркевич добавил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяется ряд мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО. В частности, там дислоцируются союзные войска и проводятся интенсивные военные учения.
Ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг «стратегическим сдерживанием».