Россияне остались без импортного алкоголя 8 20.08.2022, 21:53

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Торговые сети в РФ столкнулись с дефицитом крепкого алкоголя и шампанского из-за санкций.

Торговые сети в России столкнулись с угрозой дефицита части крепкого алкоголя и шампанского из-за ухода иностранных брендов из страны в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ распространить правила параллельного импорта на ряд алкогольных брендов, пишет sprotyv.info со ссылкой на росСМИ.

Среди компаний, которые приостановили отгрузки или ушли из страны насовсем — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia), Moet Hennessy.

На дефицит спиртного также повлияли санкции. Американские ограничения запрещают поставлять в Россию любой алкоголь, европейские — все поставки дороже 300 евро за единицу товара. Небольшие поставщики подняли цены до 70% и ввели квоты на отгрузку.

В письме к вице-премьеру рф Дмитрию Григоренко АКОРТ предупреждает, что основные дистрибьюторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет. Полностью заменить продукцию российской не удастся: у производителей нет ни сырья, ни технологий.

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