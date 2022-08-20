Зеленский: В воздухе Крыма чувствуется – оккупация там временная, а Украина возвращается 1 20.08.2022, 22:13

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Президент Украины подчеркнул важность для Украины наступающей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении акцентировал внимание на важности для Украины наступающей недели, пишет liga.net.

- Впереди день нашего флага, день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины. Впереди – Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается, – сказал Зеленский.

Также украинский президент отметил, что впереди еще один знаковый рубеж – полгода полномасштабного военного вторжения России в Украину.

- Я вспоминаю первые дни полномасштабного вторжения, вспоминаю, что мне тогда говорили и советовали разные «советчики»… Знаю, что многим из них теперь стыдно за звучавшие тогда слова. За время от 24 февраля за эти уже 178 дней украинцы доказали, что это наш народ неодолимый, это наши защитники и защитницы неодолимые , – сказал глава украинского государства.

Зеленский призвал украинцев держаться вместе и помогать друг другу. И болеть за тех, кто представляет Украину.

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