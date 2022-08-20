Известный украинский врач: У Путина посткоронавирусная энцефалопатия 5 20.08.2022, 22:33

2,896

Это заболевание характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток.

Известный украинский врач Евгений Комаровский предполагает, что у президента РФ Путина посткоронавирусная энцефалопатия, пишет unian.net.

- Обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению, – заявил доктор.

По его словам, Путин очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет.

- А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия, – добавил Комаровский.

Отметим, энцефалопатия – это заболевание, которое характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года – из-за быстро прогрессирующего рака.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».