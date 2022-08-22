Серьезная авария произошла под Минском
- 22.08.2022, 22:26
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Столкнулись сразу четыре авто.
Под Минском, в районе Сосен, вечером понедельника случилась серьезная авария. Очевидец сообщил Onlíner: «В аварии замешано четыре автомобиля, один из них в ужасном состоянии: крыша срезана, моторный отсек полностью оторван».
ДТП случилось на выезде из Минска, неподалеку от поселка Сосны. Очевидец был там около 20:20.
— Ужасная авария, была пробка. Легковой автомобиль смят, на месте работают спасатели, — рассказал читатель.
По подсчетам очевидца, в ситуации участвовали по крайней мере четыре автомобиля. Марку наиболее пострадавшей машины не опознать из-за очень сильных повреждений.
Что касается других попавших в ДТП, читатель рассмотрел BMW 7-й серии и Subaru.