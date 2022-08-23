Убийство Дугиной: ФСБ саморазоблачилась подчистую Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.08.2022, 7:40

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Кривовато получилось.

Полгода путинской «спецоперации», сведшей в могилу десятки тысяч незадачливых оккупантов, а российское инфопространство забито дугиниадой.

Она искусственно нагнетается по элементарной сталинистской пропагандистской формуле: «Один умирает – миллионы плачут. Миллионы умирают – никто не плачет». Какое антигуманное и лицемерное время: на гибнущих пачками на передовой плевать, а из-за гибели пропагандистки третьего эшелона льются нескончаемые потоки крокодильих слез и неискренних стенаний. При этом девуля не в окопах кормила вшей, а возвращалась с тусовки. Накося выкуси! Голубая кость отдельно, а бурятско-чеченское многонациональное отребье – отдельно.

Кривовато получается. Протеже отца-фашиста все время заливала про войну, была ее дилером, ратовала за мобилизацию, но сама оставалась беспечной. Отправляя на бойню других, себя считала неприкасаемой, прямо таки бессмертной.

Конечно, после псевдодухоподъемной евразийской отравы, извергаемой ее отцом, и не в такое поверишь. Ноомахия отбивает остатки ума. От судьбы не уйдешь, но Дугин сам заговаривал вселенную темой сакральных жертв, и таки смог достучаться до ФСБ.

Тем более в Кремле наметился сдвиг в сторону отхода от тупой пропаганды бессмысленной бойни, которая из небольшой плановой войнушки переросла в изнурительное и затратное кровопролитие.

Чтобы умаслить хозяина, Лубянка разработала многокомпонентную, но тривиальную ИПСО. Чекистам в принципе было все равно, кого из агентуры ГРУ закладывать в качестве основной мишени. Если бы взорвался член партии войны Дугин, запустили бы сценарий по архетипу «убийство старца», «империя потеряла своего Распутина». В случае подрыва дочки в ход пошла бы заготовка про трагедию русской девушки, почитай, мученическая погибель девственной девы, покушение террористов на «матушку-Россию». Вероятно, базовым был вариант экстерминации обоих, но получился 50% успех.

Выхлоп от планового теракта очевиден. Припугнули ГРУшные пропагандистские рты. В обществе пустили волну ситуативной консолидации по схеме: «наших бьют». Несколько разбавили апатию от провальной рутины «СВО», как 20 лет назад «рязанским сахаром». Чтобы перехватить инициативу у ФСБ, ГРУ даже от имени скорбящего Дугина запустило воззвание о необходимости «нашей Победы». Опять таки искренности в нем не чувствуется. Но это ерунда в сравнении с тем, как ФСБ проработала свой выход из операции в виде информационных ударов по Украине и Эстонии.

В эпицентре российского силового блока забыли, что быстрота порой хороша лишь при ловле блох. Оттого озвученная версия про длинную руку украинского терроризма выглядит абсурдной инсинуацией. По версии ФСБ, теракт против семейства Дугиных организовала 43-летняя гражданка Украины B<>Наталья Вовк, которая с 12-летней дочерью приехала в РФ и следила за Дарьей Дугиной. Вовк меняла номерные знаки в стиле Джеймса Бонда, где-то раздобыла взрывчатку, установила ее на авто Дугина, осуществила теракт и растворилась в Эстонии.

То, что Вовк и близко не похожа на суперагентку, а автономера на видео ФСБ будто пририсованы в PhotoShop, наводит на мысль, что россиян держат за полных идиотов. Отчего же всесильная спецслужба не спасла дщерь философа, обладая таким арсеналом наблюдения? Не уберегла?

Ответ очевиден: трехгрошовый фейк сварганили для быстрой фиксации «украинской версии». Террористы – не мы.

А эстонцев прикрутили прицепом, чтобы отомстить за их принципиальный отказ выдавать визы гражданам РФ.

Более того, отбитая Симоньян уже объявила сезон охоты на убийц Даши на эстонской территории. Она угрожает местным появлением ГРУшников с «Новичком» в Таллине.

Вот такой день саморазоблачений, в духе: «сам шучу – сам смеюсь». Но подобные саморазоблачения не смешат, а пугают. Жутко весело.

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