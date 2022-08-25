В Полку Калиновского состоялся торжественный ритуал принятия боевого флага

В Полку Калиновского состоялся торжественный ритуал принятия боевого флага1
- 25.08.2022, 20:01
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Новобранцы дали присягу на верность Беларуси.
25 августа в Украине в белорусском Полку имени Кастуся Калиновского состоялся торжественный военный ритуал принятия боевого флага, пишет телеграм-канал Полка.
Бойцы получили новые шевроны (на старых упоминался батальон, теперь — полк). Новобранцы дали присягу на верность Беларуси.
«Боевой флаг олицетворяет нашу готовность бороться за свободу своего народа, как боролись за нее косинеры Костюшко и повстанцы Калиновского, воины Слуцкого вооруженного восстания и партизаны антибольшевистского сопротивления, участники протестов 2020-го», — говорил командир подразделения Денис «Кит».
Белорусские добровольцы дали клятву «сделать все возможное, чтобы приблизить время, когда боевой флаг полка будет свободно развеваться над свободной Беларусью».