закрыть
25 августа 2022, четверг, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Полку Калиновского состоялся торжественный ритуал принятия боевого флага

1
  • 25.08.2022, 20:01
  • 1,062
В Полку Калиновского состоялся торжественный ритуал принятия боевого флага

Новобранцы дали присягу на верность Беларуси.

25 августа в Украине в белорусском Полку имени Кастуся Калиновского состоялся торжественный военный ритуал принятия боевого флага, пишет телеграм-канал Полка.

Бойцы получили новые шевроны (на старых упоминался батальон, теперь — полк). Новобранцы дали присягу на верность Беларуси.

«Боевой флаг олицетворяет нашу готовность бороться за свободу своего народа, как боролись за нее косинеры Костюшко и повстанцы Калиновского, воины Слуцкого вооруженного восстания и партизаны антибольшевистского сопротивления, участники протестов 2020-го», — говорил командир подразделения Денис «Кит».

Белорусские добровольцы дали клятву «сделать все возможное, чтобы приблизить время, когда боевой флаг полка будет свободно развеваться над свободной Беларусью».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников