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«Постоянно спрашивают, где тут у нас торговые центры»

  • 26.08.2022, 9:20
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«Постоянно спрашивают, где тут у нас торговые центры»

Россияне создали небывалый спрос на посуточную аренду квартир в Минске.

В конце июня Realt писал, что на белорусском рынке недвижимости слегка активизировались россияне. Тогда мы рассказывали о покупке квартир, однако с арендой ситуация действительно ажиотажная. Интерес к Минску у туристов из России подогревается и тем, что в Беларуси работают магазины, которые ушли из России. Как это отразилось на рынке краткосрочной аренды, Realt поинтересовался у человека, который сдает апартаменты в самом центре Минска — локации, которая всегда привлекает туристов.

Если раньше шоп-туры у белорусов ассоциировались с Польшей и Литвой, то теперь «на закупы» ездят и в Беларусь. Россиянам интересна одежда тех брендов, которые перестали работать у них в стране. Туроператор FUN&SUN даже запустил первый организованный шоп-тур в Беларусь. В брендах, которые перечисляют в анонсе, — Nike, Zara, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levi’s, Puma, Adidas и другие. За 4 дня/3 ночи с размещением в 4-звездочном отеле придется заплатить около 1500 белорусских рублей на двоих. А «пакетный шоп-тур с включенным перелетом» обойдется в 2 500 рублей за двоих по нижней планке.

Организованные шоп-туры пока еще только стартуют, на 25 августа был запланирован первый, но самостоятельно россияне уже ездят в Беларусь в том числе за покупками. Realt пообщался с Артуром (имя изменено) — белорусом, который сдает апартаменты в центре Минска, о том, как это отразилось на рынке краткосрочной аренды.

— В последние два года из-за ковидных ограничений гости бронировали апартаменты буквально на неделю вперед, потому что постоянно менялись условия пересечения границы. Сейчас ситуация изменилась в разы и уже приближается к допандемийному периоду, — говорит Артур. — У меня уже практически все забронировано до середины октября, осталось буквально по пару свободных дат в месяц. Более того, уже были желающие забронировать апартаменты на Новый год, но я пока на такой долгий срок не заглядываю. Гостей из России действительно много. Они сами смеются, что вариантов, куда бы они могли приехать на поезде или машине, практически не осталось — Казахстан, Армения и Беларусь. Конечно, на самолете они могут полететь и в Турцию, но это немного другие финансовые возможности.

Артур говорит, что у россиян популярностью пользуется именно Минск. А вот, например, в Гродно приезжает много литовцев и латышей.

— Но литовцы и латыши как правило приезжают на день и даже не ночуют. Шутят, что, если останутся, то завтра могут уже и не вернуться. В Минске туристы из Литвы и Латвии тоже есть, но их гораздо меньше, чем туристов из России. До ковида россияне обычно бронировали жилье на 1−2 дня, потому что ехали транзитом в Европу. Сейчас они бронируют жилье от трех дней до недели. Они остаются в Беларуси и из Минска ездят в другие белорусские города. Приезжают в основном на ранних поездах и ждут заселения.

Обычно, по наблюдениям Артура, туристы из России приезжают уже со своей программой.

— Чаще всего они подготовлены и уже знают, куда ехать. Иногда, пока они ждут заселения после поезда, уже успевают на экскурсию по Минску сходить и имеют какое-то представление о городе. Часто берут машины в аренду и путешествуют по Беларуси — ездят в замки, еще одно достаточно раскрученное направление — Брест. В Минске я советую сходить в «Песочницу», на улицу Октябрьскую. В путеводителях этого места обычно нет и туристам не хватает такого современного Минска. Кстати, недавно были туристы, которым понравилось на «Пляже № 5 на Минском море. Молодым ребятам такой отдых «заходит». Кстати, если раньше чаще приезжали семьями, то сейчас приблизительно 50 на 50 — семейные и те, кто приезжают компаниями.

Артур говорит, что один из основных вопросов от туристов из России — в каких ЦТ в Минске хороший выбор одежды?

— Постоянно спрашивают, где тут у нас ТЦ. Им интересна, например, Zara. Про «МакДональдс» тоже интересуются. Я обычно советую Dana Mall, Green City и Galleria Minsk. Последний, потому что в центре и недалеко от апартаментов.

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