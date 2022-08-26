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«Покупатели уже голову задурили!»

  • 26.08.2022, 15:40
«Покупатели уже голову задурили!»

Специалисты проверили белорусские «народные» авто до $10 тысяч.

Не знаете, какую машину выбрать? Берите самую ходовую модель! Например, Ford Mondeo, Mazda 6 и «Пассаты», проверенные целыми поколениями белорусов. Неприхотливы в ремонте, актуальны в любые времена и всю семью на дачу без проблем доставят. А если душа хочет премиума — можно и в сторону «пятерки» BMW или Audi A6 С5 глянуть. Журналисты av.by, кстати, так и сделали. Вместе с автоподборщиками Selectcar отправились узнавать, как сейчас обстоят дела с любимыми «тачками» на «вторичке». Смотрели предложения по верху рынка, задрав планку аж до $10 000. Рассказываем, что из этого вышло.

Mazda 6 за $9 200: «Покупатели уже голову задурили!»

Любишь на «японце» кататься, люби и за кузовом присматривать. Объявление о продаже этой Mazda 6 в редком для данной модели кузове универсал гласило: машина почти полностью в родной краске! Будет это плюсом или минусом на практике? Едем изучать.

Надо отметить: автор объявления честно предупреждает, что «присутствует жук и сколы». Но авто 2008 года — чего уж тут требовать? Помимо «жучков», в глаза бросается потертость на заднем крыле.

— По кузову крашены заднее левое крыло с проемом и задняя левая дверь, — резюмируют подборщики. — Но для модели этого года кузов в удовлетворительном состоянии. Бензиновый двигатель (2,0 л) завелся с пол-оборота. Салон имеет следы естественного износа.

Авто показывает родственник продавца, поэтому мы смогли узнать лишь пару сухих фактов: машина в семье три года, у «официалов» есть электронная сервисная книга, а недопокупатели уже задурили голову.

— Вроде как машина всем нравится, но конкретики никакой! В подарок отдаем комплект зимней резины R17. Литые диски там не очень, а вот покрышки в хорошем состоянии.

Машину ранее можно было встретить на российских дорогах. Владелец не скрывает, что раньше она принадлежала юрлицу. Пробег — 180 000 км, но, как утверждает хозяин, белорусский дилер при покупке цифры на одометре под сомнение не поставил. По телефону продавец был не готов торговаться: с продажей не спешит, уступит только символические $200.

Volkswagen Passat B6 за $9 000: машина из-под дедушки

Про количество «Пассатов» на белорусских дорогах уже слагают легенды и анекдоты, поэтому модель в представлении не нуждается. Перед нами «Бэ шесть» 2009 года (2,0 л, дизель) предстал во всей красе: из него во дворе своего дома доставал удочки владелец пенсионного возраста.

Мужчина признался: с любимым авто приходится расставаться из-за перенесенной болезни сердца. Хотя проездил на нем восемь лет! Трепетное отношение хозяина к машине видно по салону: придраться почти не к чему.

Автомобиль полностью перекрашивался, хотя совсем небольшие вздутия все же есть. Из заметных «косяков» — сломана ручка задней пассажирской двери, на патрубке турбины присутствует небольшое запотевание.

— Когда красили? Около года назад. Три двери поменял, только правая задняя — родная. Почему-то «живая» оказалась. Удивительно!

— Звонки от покупателей были, но мало кто смотрел машину лично: я много времени на даче провожу, авто со мной, разумеется. Крайняя цена? За $8 500 договоримся! В подарок — прицепное для двух велосипедов. Оно €1 000 стоит! Абсолютно новое.

— А зачем покупали велобагажник, если им не пользовались?

— Его бывшая владелица машины из Германии на заказ делала! И прошлый хозяин из Беларуси (он «Пассат» сюда и пригнал) мне его отдал: а куда еще это чудо девать?

«Машина из-под дедушки» — в случае с этим VW Passat такое описание подходит как нельзя лучше. Авто в хорошем состоянии, если сравнивать с аналогичными предложениями на «вторичке», но и цена стремится к верху рынка. Наверняка этот автомобиль достаточно быстро найдет нового хозяина — надо всего лишь доехать и посмотреть. А нынешнему владельцу остается пожелать крепкого здоровья, которое позволит и дальше привозить улов с рыбалки — уже на другой любимой машине.

Ford Mondeo за $8 700: лысая резина и дырка в водительском сиденье

На очереди Ford Mondeo 2010 года на «автомате» и с двухлитровым дизельным двигателем. Автор объявления оказался скуп на слова, поэтому описание максимально сжатое: «Авто в хорошем состоянии, в технической части полностью обслужено». Что ж, когда ожиданий нет, тогда и оправдывать нечего.

— Ребята, извините, к продаже машину вообще не готовил! Владею пару лет, но знаю, что до меня никаких серьезных ремонтов и ДТП у нее не было, — начал знакомить нас с товаром собственник.

— А что по коробке? Здесь стоит PowerShift с двумя сцеплениями — это всегда дорогой ремонт и трудности с поиском мастера, — принялись расспрашивать хозяина подборщики.

— Делал только адаптацию АКПП. Немного дергалась!

Салон требует химчистки: накопилось пятен и прочих радостей активной эксплуатации. А в водительском сиденье и вовсе зияет дыра.

Машина крашена, на задних арках можно обнаружить шпатлевку, а по всему кузову — «жучки» и ржавчину. Бампер установлен не по зазорам, а задний правый подкрылок и вовсе отсутствует.

— Вопросы есть и к покрышкам. Резине десять лет! Она уже лысая, и на ней небезопасно ездить…

— Если честно, то и диски нужны другие. «18-й» радиус сюда не подходит!

— А на что «Форд» вообще менять планируете?

— Здесь точно покупать не буду. Только пригонять из США!

Как сухой итог: этот «Мондео» в откровенно «уставшем» состоянии. Может, владелец согласится на хороший торг? Увы! Хозяин готов сбросить лишь $250 на косметические расходы. И ни долларом больше!

BMW E39 за $8 600: качественная покраска и оригинальный набор инструментов

«Бээмвисты», все сюда! Перед вами редкое явление: ухоженная 21-летняя «пятерка» на «механике» с 3-литровым бензиновым мотором! Демонстрирует ее явно влюбленный в свой проект хозяин. Три года он вкладывал время и деньги в ненаглядное авто, но сейчас решил расстаться с ним ради чего-то нового.

— Почти вся комплектация совпадает с заводской. Стоят лишь другие колесные диски, еще я добавил CD-чейнджер. Нет канистры из ниши багажника.

— Под крышкой багажника (она, к слову, от японского авто) — оригинальный набор инструментов. Не хватает только «свечника».

Подборщики не удержались от тест-драйва! Впечатления остались положительными: машина хорошо разгоняется, коробка и сцепление чувствуют себя прекрасно. По тормозам нареканий нет: передние тормозные диски вообще выглядят как новые. Задняя резина — свежая, но китайская, а вот передняя — б/у.

— Машина в хорошем состоянии! Человек очень заморачивался, ухаживал за своим авто. Кузов полностью облит, качественно покрашен — в случае с данным БМВ это большой плюс. Разве что на задней левой арке есть немного шпатлевки. Но видно: в работы по кузову и в «капиталку» двигателя вложены солидные деньги. А вот к электронике вопросы имеются.

Салон выглядит достойно. Конечно, есть к чему придраться (небольших потертостей хватает), но и машина не простаивала 20 лет в гараже.

Владелец готов сбросить $600 и отдать второй комплект резины. Хотя он признался: уже руки чешутся взяться за новый проект. Так что, возможно, реальному покупателю удастся добиться и меньшей суммы.

Audi A4 B7 за $7 800: «мелкие» нюансы совсем не мелкие

Хозяин этой «Ауди» (2,0 л, бензин, «автомат») по телефону дал понять: хотите осмотреть авто — пожалуйста, а вот лично встречаться он готов только с заинтересованными покупателями. Поэтому начнем с кузова — без продавца в салон мы все равно не проникнем.

«Мелкие нюансы по кузову, авто в хорошем состоянии», — гласит объявление. Но если это хорошее состояние, то какое тогда плохое?

— Машина вся требует перекраски! Практически на каждом элементе — коррозия, особенно пострадали крылья. Передние даже проще заменить, чем восстанавливать, — выносят неутешительный вердикт подборщики. — На крыше и стойке присутствует шпатлевка: местами показания толщиномера переваливали за 1 800 микрон.

Зато «по коробке, двигателю, подвеске вопросов нет», как утверждает автор объявления. Но и в этом случае ожидание может не совпасть с реальностью. Напомним, машину нам не открыли и ЭБУ прибором мы не читали. В общем, смысла уговаривать хозяина спуститься к нам нет, а вот менять текст об автомобиле — есть.

«Народные» авто, включая любимый молодыми белорусами премиум по верху рынка, посмотрели, и картина очевидна: при выборе машин до $10 000 надеяться стоит на везение и свой зоркий глаз. А вот на сладкие речи продавца — не очень.

— Верх рынка не обещает идеальный вариант! — напоминают подборщики. — Мы в этот раз видели как «уставшие» экземпляры, так и ухоженные авто, которые можно порекомендовать к покупке. К последним отнесем VW Passat и BMW, но с оглядкой на пробег и годы эксплуатации. У них не музейное состояние, однако наверняка новые владельцы еще смогут поездить на них пару лет, если будут следить за техническими аспектами и вовремя обслуживать машины.

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